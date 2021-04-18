Сборная Беларуси по гандболу продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы

Источник материала: ОНТ

У нашей национальной гандбольной команды начинается тренировочный сбор. Главный тренер Юрий Шевцов вызвал на него 31 игрока.

Гандболисты готовятся к решающим матчам квалификации чемпионата Европы 2022 года. 29 апреля запланирован выездной поединок со сборной Италии, а 2 мая в Минске примем команду Латвии. В строю все сильнейшие игроки команды: Артем Королек, Владислав Кулеш, Никита Вайлупов. Приедут и гандболисты украинского «Мотора» Вячеслав Бохан и Иван Мороз. Сейчас в нашей отборочной группе белорусская сборная занимает первое место – 6 очков. На два балла меньше у Норвегии. В финальную стадию чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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