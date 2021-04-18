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Только не на завтрак! Диетологи перечислили продукты, которые не стоит есть натощак

18.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Только не на завтрак! Диетологи перечислили продукты, которые не стоит есть натощак

Диетологи из России провели исследование, в котором перечислили продукты, негативно влияющие на желудок, если их есть натощак.  Проверьте, есть ли в этом списке то, что вы обычно едите на завтрак. Информацию привел российский портал 74.ru.

Например, пить воду натощак не так уж и полезно, если делать это не с правильной температурой. Для тех людей, которые страдают заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы, не рекомендуется пить холодную воду. Также негативно влияет на организм и горячая вода с температурой выше 65 градусов. Она может повредить слизистую. Поэтому отдавайте предпочтение теплой воде.

Кофе также не стоит пить на голодный желудок. Он стимулирует повышенное производство кислоты в желудке и раздражает слизистую, что вызывает тошноту и изжогу. У некоторых даже могут возникать рези в области брюшной полости, вздутие живота, расстройство пищеварения и повышенное газообразование.

Хлебобулочные и мучные изделия также не советуют употреблять натощак. Диетологи считают, что это прямая дорога к ожирению.

Под запретом утром — и свежевыжатые соки и фрукты. Они могут сильно ударить по поджелудочной железе, так как в них содержатся различные кислоты, которые могут вызывать изжогу, а также приводить к язве и гастриту.

Различные йогурты и творожки на завтрак не вредны, но и не полезны. После сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, которая убивает все полезные лактобифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.

Идеальный завтрак – это каши, запеканки, нежирное мясо, орехи, авокадо и омлеты. Они лучше всего «запускают» организм с утра и положительно влияют на желудок и организм в целом.

Фото: Pixabay

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Диетологи из России провели исследование, в котором перечислили продукты, негативно влияющие на желудок, если их есть натощак.  Проверьте, есть ли в этом списке то,...
 
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