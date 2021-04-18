Источник материала: ОНТ

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании по футболу – 4:0. Матч прошел на стадионе «Олимпико де Севилья».

В первом тайме голов не было, хотя обе команды имели хорошие возможности отличиться. Все самое интересное произошло уже после перерыва. На 60-й минуте Антуан Гризманн реализовал выход один на один. Три минуты спустя его одноклубник Френки Де Йонг удвоил преимущество, замкнув передачу Альбы. «Барселона» продолжала доминировать и смогла забить еще два мяча. Дубль оформил Лионель Месси. На 68-й и 73-й минутах аргентинец дважды успешно пробил по воротам. Благодаря этой победе «Барселона» стала обладателем Кубка Испании в 31-й раз. Это рекордный показатель.

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