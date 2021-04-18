ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании по футболу

18.04.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании по футболу

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании по футболу – 4:0. Матч прошел на стадионе «Олимпико де Севилья».

В первом тайме голов не было, хотя обе команды имели хорошие возможности отличиться. Все самое интересное произошло уже после перерыва. На 60-й минуте Антуан Гризманн реализовал выход один на один. Три минуты спустя его одноклубник Френки Де Йонг удвоил преимущество, замкнув передачу Альбы. «Барселона» продолжала доминировать и смогла забить еще два мяча. Дубль оформил Лионель Месси. На 68-й и 73-й минутах аргентинец дважды успешно пробил по воротам. Благодаря этой победе «Барселона» стала обладателем Кубка Испании в 31-й раз. Это рекордный показатель.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании по футболу – 4:0. Матч прошел на стадионе «Олимпико де Севилья». В первом тайме голов не было, хотя обе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия обследует МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by