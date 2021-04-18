Источник материала: ОНТ

Эпоха Кастро ушла. 89-летний Рауль Кастро покинул пост правящей Коммунистической партии Кубы.





Рауль – младший брат легендарного команданте Фиделя. В общей сложности семья Кастро фактически руководила Кубой на протяжении 62 лет. Рауль Кастро сообщил, то передает руководство страной группе подготовленных соратников. И больше вмешиваться в управление не будет.

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