|
Рауль Кастро покинул пост правящей Коммунистической партии Кубы
Источник материала: ОНТ
Эпоха Кастро ушла. 89-летний Рауль Кастро покинул пост правящей Коммунистической партии Кубы.
Рауль – младший брат легендарного команданте Фиделя. В общей сложности семья Кастро фактически руководила Кубой на протяжении 62 лет. Рауль Кастро сообщил, то передает руководство страной группе подготовленных соратников. И больше вмешиваться в управление не будет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпоха Кастро ушла. 89-летний Рауль Кастро покинул пост правящей Коммунистической партии Кубы. Рауль – младший брат легендарного команданте Фиделя. В общей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)