|
В Египте при аварии на железной дороге пострадали более 100 человек
Источник материала: ОНТ
В египетской провинции Кальюбия произошла авария на железной дороге. В результате нее пострадали более сотни человек. Об этом
Сообщается, что поезд следовал по маршрутку Каир – Мансура. Спустя пару минут после отправления с ж/д станции Тух несколько вагонов сошли с рельсов. К месту происшествия прибыли 20 машин скорой помощи. Устанавливаются детали инцидента.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В египетской провинции Кальюбия произошла авария на железной дороге. В результате нее пострадали более сотни человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)