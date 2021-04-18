В Египте при аварии на железной дороге пострадали более 100 человек

Источник материала: ОНТ

В египетской провинции Кальюбия произошла авария на железной дороге. В результате нее пострадали более сотни человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей провинции в газете «Аль-Яум ас-Сабиа».

Сообщается, что поезд следовал по маршрутку Каир – Мансура. Спустя пару минут после отправления с ж/д станции Тух несколько вагонов сошли с рельсов. К месту происшествия прибыли 20 машин скорой помощи. Устанавливаются детали инцидента.





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