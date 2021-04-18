Курсанты и сотрудники Академии МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Символ современной белорусской государственности принимал сегодня гостей. Во Дворце Независимости на экскурсии побывали курсанты Академии МВД и сотрудники вуза вместе со своими семьями.





Более сорока человек узнали историю главной представительской площадки страны. Комплекс открыл свои двери в 2013 году. Над созданием Дворца Независимости трудились десятки белорусских архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов. Гостей провели по коридорам большой политики. Удалось заглянуть и в залы, где решалась судьба целого региона в 2015-м. Это, без преувеличения, известные всем мировым СМИ каминный зал и зеленая комната. Гости увидели и политическую историю Беларуси в фотографиях, и даже снимки из домашнего архива Главы государства.

Об атмосфере Дворца Независимости каждый унесет, конечно, свое впечатление. Общими останутся хорошие фотографии.

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