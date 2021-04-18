|
Россия задумалась о выходе из МКС с 2025 года
Источник материала: ОНТ
Россия заявила о техническом обследовании Международной космической станции и возможности выхода из проекта с 2025 года,
В источнике сообщили, что сроки существования станции давно истекли, и ее состояние оставляет желать лучшего.
Вопрос об участии России в проекте МКС обсуждался 12 апреля на встрече с Владимиром Путиным.
Фото: НАСА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия заявила о техническом обследовании Международной космической станции и возможности выхода из проекта с 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на аппарат...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)