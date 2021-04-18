Россия задумалась о выходе из МКС с 2025 года

Источник материала: ОНТ

Россия заявила о техническом обследовании Международной космической станции и возможности выхода из проекта с 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

В источнике сообщили, что сроки существования станции давно истекли, и ее состояние оставляет желать лучшего.

Вопрос об участии России в проекте МКС обсуждался 12 апреля на встрече с Владимиром Путиным.

Фото: НАСА

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