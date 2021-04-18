«Мимино» в бронзе и «Девочка с зонтиком»: названы самые необычные скульптуры в СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памятников и исторических мест отмечают сегодня в мире. Дату утвердили в 1983 году с целью защиты всемирного культурного наследия. О самых известных или самых забавных скульптурах стран Содружества и Грузии узнавали корреспонденты «МИР 24».

Грузия

«Мимино» на Авлабаре. В историческом центре Тбилиси есть скульптурная композиция, герои которой всем известны – Валико Мизандари, Рубик Хачикян и Иван Волохов. А рядом – маэстро Георгий Данелия. Это работа Зураба Церетели. Она была установлена в 2011 году и очень полюбилась и горожанам, и туристам. Здесь фотографируются, записывают видео и, конечно же, вспоминают любимые фразы из культовой киноленты.

Беларусь

От дождя этот зонтик не спасет, но всем, кто до него дотронется, обещает счастливую жизнь. Такая городская легенда ходит про одну из самых популярных скульптур Минска. «Девочка с зонтиком» Владимира Жбанова в Михайловском сквере появилась в 2000 году. Зонтик не раз воровали, и теперь изящная и трогательная девочка держит его железной хваткой. Скульптуру то и дело укутывают в шарфы футбольные фанаты и просто прохожие. Ее настолько полюбили минчане, что она стала одним из талисманов города.

Молдова

Памятник господарю Штефану чел Маре – это символ не только Кишинева, но и всей страны. Он был установлен в 1927 году. В столице сменил несколько мест, а во время Второй Мировой войны его эвакуировали в Румынию. Отлит образ господаря из трофейных бронзовых пушек, которые были захвачены в русско-турецкой войне. В качестве прообраза использовали фреску, написанную с натуры. Сегодня у памятника Штефана чел Маре возлагают цветы на праздники и назначают свидания.

Кыргызстан

Памятник Победы – визитная карточка Бишкека. Его построили в 1980-х годах прошлого века в честь празднования 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это место здесь еще называют площадью Победы. В центре памятника стоит статуя Матери-Родины. По замыслу создателей проекта, она встречает сыновей-победителей. В композицию добавили национальный колорит: Триумфальная арка в виде купола юрты, а у подножия статуи – чаша вечного огня, как символ очага в юрте. У памятника всегда много народу, особенно в выходные дни. По традиции, сюда обязательно приезжают молодожены.

Армения

Каждый турист, который приезжает в Ереван, обязательно трет на удачу выразительный нос маэстро Арно Бабаджаняна. Говорят, если это сделает ребенок, он вырастет талантливым. Памятник композитору, пианисту, педагогу и народному артисту СССР возвышается над Лебединым озером. Экспрессивный и харизматичный Бабаджанян будто вот-вот начнет играть на рояле. Этот монумент устанавливали два раза: нетипичная работа вызвала большие споры в обществе. Кому-то скульптура пришлась по душе, а кто-то посчитал ее гротескной. В итоге решили: Арно был непростым человеком, и у него должен быть необычный памятник.