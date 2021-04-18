Электрическая альтернатива S-классу: роскошный Mercedes EQS в цифрах и фактах

Источник материала: Tut.by

В ряду Mercedes появилась еще одна модель с литерой «S» в обозначении — это большая «пятидверка» EQS, флагманский электромобиль марки. И вдобавок — с рекордной аэродинамикой! Выпускать лифтбек будут на том же предприятии Factory 56 в немецком Зиндельфингене, где уже полным ходом идет сборка нового седана S-класса .

Классический седан Mercedes, продажи которого недавно начались и в Беларуси, в отставку не собирается, тем не менее, в Daimler решили вывести на рынок электромобиль похожего формата, но с пятидверным кузовом.





Хотя EQS и находится в родстве с новым S-классом, в основе его лежит чисто электрическая архитектура MEA (Modular Electric Architecture) с установленной под полом салона тяговой батареей.





Новая платформа позволила дизайнерам реализовать особенный дизайн кузова — в виде единой протяженной дуги с вынесенной вперед «кабиной» и пологой, опускающейся сзади крышей. Благодаря этому EQS с первого же взгляда отличается от S-класса. Сами дизайнеры при описании EQS говорят про «чувственную простоту» и «прогрессивную роскошь», что отражается в изящных скульптурных поверхностях, уменьшении стыков и в органичных «бесшовных» переходах.





В длину EQS достигает 5216 мм, ширина — 1916 мм, а между осями у электрокара — 3210 мм, что всего лишь на 6 мм, чем у длиннобазного варианта S-класса. Заявленный для EQS коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,2 — и это лучший показатель среди серийных автомобилей в мире. От этого выигрывает не только запас хода — также снижается уровень шума, создаваемый встречными потоками воздуха.





На пути к рекорду EQS по аэродинамике потребовалось несколько тысяч прогонов модели в аэродинамической трубе с использованием примерно 700 процессоров при каждом расчете.





Одна из интересных «фишек» EQS — технология головного освещения Digital Light, которая входит в стандартную комплектацию самых богато оснащенных версий лифтбека. Такие фары делают возможным проецирование на проезжую часть вспомогательной разметки или предупредительных символов. В каждой фаре Digital Light располагается световой модуль из трех сверхмощных диодов, чей свет преломляется и направляется посредством 1,3 млн микроскопических зеркал (общее разрешение — более 2,6 миллионов пикселей).





Главной особенностью интерьера EQS является доступная в качестве опции система MBUX Hyperscreen, об особенностях которой в Mercedes уже рассказывали. Этот большой изогнутый дисплейный модуль простирается почти на всю ширину салона — от одной до другой передней стойки кузова. Располагаясь под общим внешним стеклом, три дисплея общей шириной 1,41 м (среди них и 12,3-дюймовый приборный OLED-дисплей перед водителем) визуально сливаются воедино.



Интерьер Mercedes EQS с MBUX Hyperscreen



А вот салон базового EQS, напоминающий таковой у S-класса — с раздельной 12,3-дюймовой приборкой и 12,8-дюймовым вертикальным тачскрином

Площадь изображения доступного на заказ проекционного дисплея соответствует монитору диагональю 77 дюймов. Благодаря специальному софту система MBUX способна к самообучению, подстраиваясь под пользователя и делая персональные предложения по множеству различных функций (информационно-развлекательные, повышающие комфорт и так далее). Также для EQS доступна аудиосистема объемного звучания Burmester с 15 динамиками и мощностью 710 Вт.





В зависимости от комплектации EQS может иметь до 350 датчиков. Они отслеживают пройденную дистанцию, скорость и ускорение, освещенность, уровень осадков и температуру, определяют занятость сидений в салоне, отслеживают движения век водителя и реагируют на речь пассажиров. А еще EQS стал первым Mercedes с возможностью активации новых автомобильных функций с помощью обновлений «по воздуху».

За доплату EQS может быть оснащен автоматическими дверями спереди и сзади. Когда водитель будет подходить к электромобилю, навстречу ему сначала выдвинутся ручки дверей, а при дальнейшем приближении автоматически откроется и дверь. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного открывания задних дверей через систему MBUX — например, для того, чтобы дети после школы сразу же могли сесть в машину. Объем багажника у электрокара варьируется от 610 л до 1770 л со сложенными задними сиденьями.





Еще одна особенность EQS — система Energizing Air Control Plus c HEPA-фильтром (сокращение от High Efficiency Particulate Air, высокоэффективный фильтр очистки воздуха), очищающая воздух в салоне от мелкой пыли, мельчайших частиц, пыльцы и других веществ. Благодаря покрытию из активированного угля снижается содержание диоксида серы и оксидов азота, а также устраняются неприятные запахи. Данный фильтр прошел сертификацию и по части защиты от вирусов и бактерий. При низком качестве наружного воздуха система посоветует поднять боковые стекла и закрыть сдвижную панель крыши.





Электромобиль располагает специальными зонами деформации, а в качестве монтажного пространства для аккумуляторной батареи конструкторы выбрали зону в днище кузова, наиболее защищенную в случае аварии. Разумеется, предусмотрены самые передовые системы пассивной и активной безопасности. Среди них, например, комплекс полуавтономного вождения Drive Pilot и система дистанционной парковки, позволяющая с помощью смартфона парковать и выводить EQS с места парковки.





Система навигации EQS может построить самый быстрый маршрут на основе целого множества факторов, включая остановки для подзарядки. При расчете маршрута предпочтение отдается введенным вручную зарядным станциям — предлагаемые системой зарядные станции можно исключать. А еще доступны два специальных режима вождения, в том числе и для начинающих водителей.





Как и S-класс, EQS уже в качестве стандартного оборудования получит подруливающие колеса заднего моста с углом поворота до 4,5 градусов. Альтернативный ее вариант с возможностью поворота задних колес на угол до 10 градусов в дальнейшем можно разблокировать путем обновления программного обеспечения. Благодаря этому диаметр разворота EQS уменьшится до 10,9 м.









На EQS дебютировало новое поколение батарей с более высокой плотностью энергии и сниженной до 10% долей кобальта в катодном материале. Полезная емкость — 107,8 кВтч: такую батарею получат модификации EQS 450+ и EQS 580 4Matic, которые выйдут на рынок первыми. В первом случае установленный на задней оси электромотор развивает 333 л.с. и 568 Нм крутящего момента, позволяя машине снаряженной массой 2480 кг набирать первую «сотню» за 6,2 секунды. Обещанный запас хода — до 770 км согласно методике WLTP.





Вторая версия располагает полным приводом с дополнительным электромотором на передней оси — суммарная отдача составляет 523 л.с. и 855 Нм. Разгон до 100 км/ч EQS 580 4Matic (2585 кг) — за паспортные 4,3 секунды, максимальная скорость в обоих случаях — 210 км/ч. Позже появится EQS с батареей на 90 кВтч, а также «заряженный» AMG-вариант, у которого мощность электродвигателей будет больше 700 л.с.





И если архитектура Audi e-Tron GT , Porsche Taycan и Kia EV6 предусматривают возможность зарядки от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 кВт, то EQS, имеющий 400-вольтовую электросистему, способен заряжаться с мощностью до 200 кВт. Уже через 15 минут батарея пополнит запасы энергии, которой хватит на преодоление около 300 км. Посредством подрулевых переключателей водитель может вручную переключаться между тремя уровнями рекуперации (мощностью до 290 кВт) и включать функцию движения накатом.





В Германии продажи EQS начнутся летом, а ближе к концу года электрический флагман Mercedes ожидается и на рынке ТС. Цены будут озвучены позже. Ну, а следом появятся и другие электрокары на архитектуре MEA — седан бизнес-класса EQE, а также SUV-версии EQS и EQE. В Mercedes рассчитывают, что уже к 2030 году более половины продаваемых автомобилей марки будут электрифицированными моделями — сюда относятся как полностью электрические автомобили, так и подключаемые гибриды.