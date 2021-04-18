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Электрическая альтернатива S-классу: роскошный Mercedes EQS в цифрах и фактах
Источник материала: Tut.by
В ряду Mercedes появилась еще одна модель с литерой «S» в обозначении — это большая «пятидверка» EQS, флагманский электромобиль марки. И вдобавок — с рекордной аэродинамикой! Выпускать лифтбек будут на том же предприятии Factory 56 в немецком Зиндельфингене, где уже полным ходом идет сборка нового
Классический седан Mercedes, продажи которого
Хотя EQS и находится в родстве с новым S-классом, в основе его лежит чисто электрическая архитектура MEA (Modular Electric Architecture) с установленной под полом салона тяговой батареей.
Новая платформа позволила дизайнерам реализовать особенный дизайн кузова — в виде единой протяженной дуги с вынесенной вперед «кабиной» и пологой, опускающейся сзади крышей. Благодаря этому EQS с первого же взгляда отличается от S-класса. Сами дизайнеры при описании EQS говорят про «чувственную простоту» и «прогрессивную роскошь», что отражается в изящных скульптурных поверхностях, уменьшении стыков и в органичных «бесшовных» переходах.
В длину EQS достигает 5216 мм, ширина — 1916 мм, а между осями у электрокара — 3210 мм, что всего лишь на 6 мм, чем у длиннобазного варианта S-класса. Заявленный для EQS коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,2 — и это лучший показатель среди серийных автомобилей в мире. От этого выигрывает не только запас хода — также снижается уровень шума, создаваемый встречными потоками воздуха.
На пути к рекорду EQS по аэродинамике потребовалось несколько тысяч прогонов модели в аэродинамической трубе с использованием примерно 700 процессоров при каждом расчете.
Одна из интересных «фишек» EQS — технология головного освещения Digital Light, которая входит в стандартную комплектацию самых богато оснащенных версий лифтбека. Такие фары делают возможным проецирование на проезжую часть вспомогательной разметки или предупредительных символов. В каждой фаре Digital Light располагается световой модуль из трех сверхмощных диодов, чей свет преломляется и направляется посредством 1,3 млн микроскопических зеркал (общее разрешение — более 2,6 миллионов пикселей).
Главной особенностью интерьера EQS является доступная в качестве опции система MBUX Hyperscreen, об
Площадь изображения доступного на заказ проекционного дисплея соответствует монитору диагональю 77 дюймов. Благодаря специальному софту система MBUX способна к самообучению, подстраиваясь под пользователя и делая персональные предложения по множеству различных функций (информационно-развлекательные, повышающие комфорт и так далее). Также для EQS доступна аудиосистема объемного звучания Burmester с 15 динамиками и мощностью 710 Вт.
В зависимости от комплектации EQS может иметь до 350 датчиков. Они отслеживают пройденную дистанцию, скорость и ускорение, освещенность, уровень осадков и температуру, определяют занятость сидений в салоне, отслеживают движения век водителя и реагируют на речь пассажиров. А еще EQS стал первым Mercedes с возможностью активации новых автомобильных функций с помощью обновлений «по воздуху».
За доплату EQS может быть оснащен автоматическими дверями спереди и сзади. Когда водитель будет подходить к электромобилю, навстречу ему сначала выдвинутся ручки дверей, а при дальнейшем приближении автоматически откроется и дверь. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного открывания задних дверей через систему MBUX — например, для того, чтобы дети после школы сразу же могли сесть в машину. Объем багажника у электрокара варьируется от 610 л до 1770 л со сложенными задними сиденьями.
Еще одна особенность EQS — система Energizing Air Control Plus c HEPA-фильтром (сокращение от High Efficiency Particulate Air, высокоэффективный фильтр очистки воздуха), очищающая воздух в салоне от мелкой пыли, мельчайших частиц, пыльцы и других веществ. Благодаря покрытию из активированного угля снижается содержание диоксида серы и оксидов азота, а также устраняются неприятные запахи. Данный фильтр прошел сертификацию и по части защиты от вирусов и бактерий. При низком качестве наружного воздуха система посоветует поднять боковые стекла и закрыть сдвижную панель крыши.
Электромобиль располагает специальными зонами деформации, а в качестве монтажного пространства для аккумуляторной батареи конструкторы выбрали зону в днище кузова, наиболее защищенную в случае аварии. Разумеется, предусмотрены самые передовые системы пассивной и активной безопасности. Среди них, например, комплекс полуавтономного вождения Drive Pilot и система дистанционной парковки, позволяющая с помощью смартфона парковать и выводить EQS с места парковки.
Система навигации EQS может построить самый быстрый маршрут на основе целого множества факторов, включая остановки для подзарядки. При расчете маршрута предпочтение отдается введенным вручную зарядным станциям — предлагаемые системой зарядные станции можно исключать. А еще доступны два специальных режима вождения, в том числе и для начинающих водителей.
Как и S-класс, EQS уже в качестве стандартного оборудования получит подруливающие колеса заднего моста с углом поворота до 4,5 градусов. Альтернативный ее вариант с возможностью поворота задних колес на угол до 10 градусов в дальнейшем можно разблокировать путем обновления программного обеспечения. Благодаря этому диаметр разворота EQS уменьшится до 10,9 м.
На EQS дебютировало новое поколение батарей с более высокой плотностью энергии и сниженной до 10% долей кобальта в катодном материале. Полезная емкость — 107,8 кВтч: такую батарею получат модификации EQS 450+ и EQS 580 4Matic, которые выйдут на рынок первыми. В первом случае установленный на задней оси электромотор развивает 333 л.с. и 568 Нм крутящего момента, позволяя машине снаряженной массой 2480 кг набирать первую «сотню» за 6,2 секунды. Обещанный запас хода — до 770 км согласно методике WLTP.
Вторая версия располагает полным приводом с дополнительным электромотором на передней оси — суммарная отдача составляет 523 л.с. и 855 Нм. Разгон до 100 км/ч EQS 580 4Matic (2585 кг) — за паспортные 4,3 секунды, максимальная скорость в обоих случаях — 210 км/ч. Позже появится EQS с батареей на 90 кВтч, а также «заряженный» AMG-вариант, у которого мощность электродвигателей будет больше 700 л.с.
И если архитектура
В Германии продажи EQS начнутся летом, а ближе к концу года электрический флагман Mercedes ожидается и на рынке ТС. Цены будут озвучены позже. Ну, а следом появятся и другие
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В ряду Mercedes появилась еще одна модель с литерой «S» в обозначении - это большая «пятидверка» EQS, флагманский электромобиль марки. И вдобавок - с рекордной...
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