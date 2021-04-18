КГБ раскрыл детали «дела о госперевороте»: полгода за «фигурантами» следили, смотрели, слушали

Источник материала: Салiдарнасць

По словам сотрудника КГБ, задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания.





Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в интервью ОНТ рассказал, что оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев. По его словам, за «фигурантами» дела следили, смотрели и слушали.

— Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США, — заявил Бычек. — На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных Сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти.

Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых, в том числе, была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.

Как сообщил Бычек, в марте КГБ получил информация о планируемом прибытии Зенковича в Москву.

— Руководство КГБ связалось с руководством российских партнеров и запросило возможность прибытия нашей оперативной группы в Москву. По прибытии в Москву мы ввели наших российских партнеров в курс дела, спланировали и реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на совместное документирование и задержание участников заговора.

По словам сотрудника КГБ, возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного Кодекса — это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем.

Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Накануне Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей. Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко.