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КГБ: Зенкович занимался подкупом белорусских военнослужащих (видео)
Источник материала: Onliner
Телеканал ОНТ сегодня вернулся к теме «государственного переворота», о котором вчера говорил Александр Лукашенко. Новые подробности дела озвучил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. В частности, он остановился на роли Юрия Зенковича, американского адвоката белорусского происхождения. По данным КГБ, Зенкович был связан со спецслужбами США.
По словам Бычека, Зенкович искал и пытался вербовать в Беларуси военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти.
«Нами задокументированы встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим денежного вознаграждения посредством тайниковых операций», — сообщил представитель КГБ.
Бычек рассказал, что информация о прибытии Зенковича в Москву была получена в марте. После этого КГБ связался со своими российскими партнерами и запросил возможность прибытия в Москву белорусской оперативной группы. Операция по документированию и задержанию «участников заговора» проводилась белорусскими и российскими силовиками совместно.
Возбуждено уголовное дело по статье 357 УК Беларуси («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»).
«Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было, — уточнил Бычек. — Санкция части 1 статьи 357 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет».
Задержанные сейчас находятся в СИЗО КГБ. «Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания, — говорит Бычек. — Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела».
Напомним, вчера во время субботника Александр Лукашенко
Новое видео от ФСБ России
ФСБ России сегодня опубликовала новое видео переговоров Зенковича и Федуты с «белорусскими генералами» в одном из московских кафе, а также моменты задержания. На записи речь идет о захвате зданий, группах партизан, взломанных серверах МВД, КГБ и Следственного комитета, Федута и Зенкович говорят о трансформации общества и государства, о необходимости изменения Конституции и повышении в Беларуси роли местного самоуправления.
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Телеканал ОНТ сегодня вернулся к теме «государственного переворота», о котором вчера говорил Александр Лукашенко. Новые подробности дела озвучил начальник...
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