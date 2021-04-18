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КГБ: Зенкович занимался подкупом белорусских военнослужащих (видео)

18.04.2021 22:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телеканал ОНТ сегодня вернулся к теме «государственного переворота», о котором вчера говорил Александр Лукашенко. Новые подробности дела озвучил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. В частности, он остановился на роли Юрия Зенковича, американского адвоката белорусского происхождения. По данным КГБ, Зенкович был связан со спецслужбами США.

По словам Бычека, Зенкович искал и пытался вербовать в Беларуси военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти.

«Нами задокументированы встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим денежного вознаграждения посредством тайниковых операций», — сообщил представитель КГБ.

Бычек рассказал, что информация о прибытии Зенковича в Москву была получена в марте. После этого КГБ связался со своими российскими партнерами и запросил возможность прибытия в Москву белорусской оперативной группы. Операция по документированию и задержанию «участников заговора» проводилась белорусскими и российскими силовиками совместно.

Возбуждено уголовное дело по статье 357 УК Беларуси («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»).

«Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было, — уточнил Бычек. — Санкция части 1 статьи 357 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет».

Задержанные сейчас находятся в СИЗО КГБ. «Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания, — говорит Бычек. — Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела».

Напомним, вчера во время субботника Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей. Фигуранты данного дела — задержанные в Москве политолог Александр Федута, американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович, а также лидер партии БНФ Григорий Костусев. По данным КГБ, они готовили вооруженный мятеж с целью захвата власти.

Новое видео от ФСБ России

ФСБ России сегодня опубликовала новое видео переговоров Зенковича и Федуты с «белорусскими генералами» в одном из московских кафе, а также моменты задержания. На записи речь идет о захвате зданий, группах партизан, взломанных серверах МВД, КГБ и Следственного комитета, Федута и Зенкович говорят о трансформации общества и государства, о необходимости изменения Конституции и повышении в Беларуси роли местного самоуправления.

 
 
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Телеканал ОНТ сегодня вернулся к теме «государственного переворота», о котором вчера говорил Александр Лукашенко. Новые подробности дела озвучил начальник...
 
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