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Экскурсия во дворце: курсанты Академии МВД побывали в резиденции Лукашенко

18.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Визитная карточка Беларуси. Во Дворце Независимости в Минске прошла ставшая уже традиционной экскурсия для первокурсников Академии МВД, передает «МИР 24».

Это рабочая резиденция Александра Лукашенко. Здесь проводятся переговоры на высшем уровне, совещания и встречи президента с мировыми лидерами. Так, например, студенты побывали в зале, где в 2015 году прошел исторический саммит «нормандской четверки». Стены дворца украшают картины белорусских художников, гобелены, уникальные панно и витражи. Потолки во многих залах расписаны вручную.

«Мне кажется, каждый гражданин Республики Беларусь хочет побывать во Дворце Независимости. Это главное здание президента. Посмотреть, увидеть, каково здесь находиться», – сказал курсант Академии МВД Дмитрий Клименко.

«Такой масштаб не ожидал. Две разные вещи – видеть это вживую и видеть это по телевизору или в интернете. Такое убранство взбудораживает», – отметил другой курсант Сергей Заблоцкий.

Александр Лукашенко настаивает: резиденция, как культурное достояние белорусов, должна быть открытой. Поэтому экскурсии здесь проходят несколько раз в месяц.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко настаивает на том, что резиденция должна быть открытой, так как является культурным достоянием белорусов.
 
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