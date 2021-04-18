Топ-клубы Европы собираются объявить о создании Суперлиги. УЕФА жестко им ответила

Источник материала: Tut.by

Топ-клубы Европы в ближайшее время объявят о создании Суперлиги, сообщает Marca. Инициаторами нового турнира, который призван заменить Лигу чемпионов, являются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которым содействует финансовая фирма Key Capital.

Несколько клубов уже подписали соглашения об участии в Суперлиги. Среди них представители Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», а также клубы Примеры «Барселона» и «Атлетико». Предполагается, что к ним присоединятся «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус», «Интер» и «Милан».



Reuters

Жесткий ответ УЕФА и национальных лиг

Сразу же после появления новости о возможном создании Суперлиги последовала реакция УЕФА, национальных ассоциаций и лиг Англии, Испании и Италии.

«Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, премьер-лига, ла лига и серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел», — говорится в заявлении.