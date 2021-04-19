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Народный художник Беларуси Иван Миско –о скульптуре, искусстве и первом полете человека в космос
Источник материала: ОНТ
«Чтобы стать крылатым, надо стремление к полету». Эту гагаринскую фразу мы вспомнили в контексте юбилея первого полета человека в космос. Юбилей полета Гагарина в космос стал поводом посетить одно примечательное место на нашей земле, где помнят наших космонавтов. Более того, знают каждую черточку на их лице.
Александр Матяс встретился с Народным художником Беларуси Иваном Миско, которого называют «звёздным скульптором». Так какое оно – высокое искусство?
Подробности смотрите в видеоинформации.
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«Чтобы стать крылатым, надо стремление к полету». Эту гагаринскую фразу мы вспомнили в контексте юбилея первого полета человека в космос. Юбилей полета Гагарина в...
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