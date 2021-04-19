Республиканский субботник-2021: руководство Беларуси приняло участие во массовых мероприятиях по благоустройству

Источник материала: ОНТ

А теперь к событию, которое накануне объединило около 2 миллионов 300 тысяч белорусов – Республиканский субботник. Сознательный бескорыстный труд на благо общества – традиция, заложенная 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная (тогда 15 рабочих бесплатно отремонтировали три паровоза в выходной день), нашла продолжение в сердцах неравнодушных белорусов. Приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. И вообще, все мы призваны сделать нашу страну лучше. И субботники чем не вариант? Инициативу всячески поддерживает руководство страны во главе с Александром Лукашенко, который ежегодно лично работает на республиканских субботниках.





Это не просто традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, – это нечто глубоко сакральное для каждого белоруса. И особенно актуальное сегодня, в Год народного единства. То, что умеет сплотить всех несмотря на возраст, статус, профессию.

Ради общего блага важно работать сообща – этому постулату следовали еще с советских времен. Правда, после распада СССР праздники коммунистического труда (так называли субботники) потеряли свою регулярность. Оказалось, что силами одних лишь энтузиастов массовый субботник организовать не получится. Нужна активная идеологическая работа и наглядный пример. Самого Главы государства. За последнее десятилетие субботники с участием Президента проходили на строительстве нового здания Государственного музея истории Великой Отечественной войны, культурно-развлекательного спортивного комплекса «Чижовка-арена», аквапарка «Лебяжий», Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. В числе объектов и площадь Государственного флага. Александр Лукашенко не пропускает ни один субботник. Подчеркивая важность сохранения традиции. Накануне Глава государства трудился на своей малой родине – в агрогородке Александрия Шкловского района. Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занималась благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей». Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.

Теперь этот живописный уголок Беларуси украшают дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не только о доброй традиции, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края. В субботу многие чиновники последовали примеру Первого лица и сменили деловой стиль на камуфляжный. Администрация Президента с энтузиазмом взялась за обновление Логойского лесничества. Настроение задавала не только погода. Сам процесс и конечный результат! Субботник – это еще и собранные средства.

Еще больше зеленых насаждений появилось в столице. Аллею кленов в Лошицком заложили депутаты Палаты представителей. Яблоневую – на площади Богушевича – Совет Республики. Сотрудники Мингорисполкома вместе с мэром расчистили парк имени 50-летия Октября. А вице-премьеры и руководство Совета министров отправились в помощь Неманскому сельсовету. Плюс сто саженцев в копилку Министерства сельского хозяйства. В этом году на уборку по всей стране неравнодушных белорусов вышло больше двух миллионов. Порядок наводили на работе, в парках и улицах. В местах боевой и воинской славы, мемориальных комплексах.

Это место скорби всех белорусов и части европейцев – территория бывшего лагеря смерти Тростенец. В фашистских концлагерях здесь были замучены больше 200 тысяч человек. С 10-метровыми «Вратами памяти» о страшных событиях напоминают еще одни безмолвные, но живые свидетели.

Историю Тростенца сегодня молчаливо хранят тополя. По приказу нацистов их в 1944 году узники лагеря высадили вдоль «дороги смерти». Дороге, по которой на расстрелы и сожжение вели сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий. За более чем семьдесят лет деревья выросли. Многие погибли от старости. Сегодня Аллее памяти дали новую жизнь.

На восстановление тополиной аллеи бросили все силы общественные организации, духовенство, дипломаты, силовые ведомства. Вместе почтили память погибших молитвой. Возложили цветы.

Пусть погода не везде задавала рабочий тон. Местами шел дождь. На Брестчине к субботнику присоединились около четырехсот тысяч человек. На улице Зубачёва коллектив горисполкома проложил кабель для подсветки барельефов, есть идея разместить здесь аллею с именами героев, которыми гордится Брест.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Мы сделаем совершенно новую аллею "Их именами названы улицы". И с учётом того, что мы раньше будем популяризировать подвиг наших героев в годы войны, героев брестчан, защитников Брестской крепости, у нас есть возможность расширения этой аллеи. Дальше – по улице Героев обороны, в сторону Машерова, поэтому работники горисполкома на очень интересном объекте».

В деревню Гаи под Могилевом на уборку памятника в честь легендарного батальона милиции со всех уголков страны съехались курсанты института МВД, кадеты, правоохранители. В Гродненской области на субботник вышел каждый третий житель региона. Самые масштабные работы развернулись на главной стройке – площадке будущего онкологического центра.

В Гомеле за озеленение взялись белорусские нефтяники. А в Копыль – столицу Дня белорусской письменности – с благородной миссией выехали ведущие телеканала ОНТ. А еще так много неравнодушных к судьбе страны осталось за кадром. Участие в субботниках добровольное. Отрадно, что из года в год инициатива откликается в сердцах миллионов белорусов.

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