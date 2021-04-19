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«В Москве такого нет»: россияне активно покупают квартиры и коммерческие помещения в Минске
Источник материала: ОНТ
На российском рынке популярностью пользуются не только наши продукты, но и недвижимость. На крупной международной выставке в Москве белорусский застройщик потеснил девелоперов, предлагающих квартиры в Турции и странах Европы.
Интерес к квартирам в премиальных жилых комплексах Minsk World и «Парк Челюскинцев» высок. И сразу несколько крупнейших риэлтерских агентств России решили продвигать квартиры и коммерческие помещения на местном рынке. Многие россияне уже приобрели квартиры в Минске, и, как ожидается, спрос будет только расти.
Не только МАЗы, «БелАЗы», машиностроение и продукция пищевой промышленности. Беларусь на российском рынке представляет и новое предложение – престижную недвижимость. Квартиры и коммерческие помещения в Минске пользуются популярностью у россиян. На выставке Moscow International Property Show белорусский застройщик с мировым именем подписал сразу несколько соглашений с крупными риэлтерскими организациями России.
Сергей Зайцев приехал из Тюмени. Да, чтобы подписать договор на продвижение квартир и коммерческих помещений Minsk World в российских городах. Его компания работает по всей стране. Проанализировали рынок и поняли: спрос на белорусскую недвижимость – высокий. И вот почему.
«Этажи» начинали как региональное агентство, сейчас офис переезжает в Москву и продолжит работу во всех регионах России. Сейчас начинают в России рекламную кампанию комплекса Minsk World и его возможностей.
Дан старт сотрудничеству и с ещё одним крупным игроком рынка недвижимости – агентством Point Estate.
Лидеры российского рынка недвижимости давно определили привлекательность минских жилых комплексов.
Московские риелторы отмечают конкурентные преимущества. Прежде всего рассрочку на 100 месяцев. Такого нет нигде.
Компания «Авангард недвижимости» будет предлагать инвестиционный потенциал престижных жилых комплексов. К слову, эта компания на рынке уже более 20 лет.
У москвички Анны Хабаровой уже есть квартира в Минске в комплексе «Маяк Минска». Квартиру сдаёт, но иногда на лето ней живут родители-пенсионеры.
Спрашиваем, купите ли ещё одну квартиру, тем более что застройщик предлагает скидки и беспроцентную рассрочку на недвижимость в Minsk World.
Предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры! А в «Маяке Минска» купил коммерческое помещение под магазин арабской парфюмерии.
Крупнейший застройщик постоянно участвует в международных форумах. На одном из них Minsk World был признан крупнейшим строительным проектом в Европе. И каждый форум – это конкретный результат.
Компания сейчас готовится к росту, который начнётся после окончания пандемии.
Между Минском и Москвой всего-то 700 километров. По российским меркам – вовсе не расстояние. Беларусь становится всё более привлекательной для россиян и российского бизнеса. У каждого свои цели: кто-то хочет переехать, а кто-то инвестирует в рост. Главное – вовремя принять верное решение и воспользоваться лучшим предложением и условиями.
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На российском рынке популярностью пользуются не только наши продукты, но и недвижимость. На крупной международной выставке в Москве белорусский застройщик...
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