«В Москве такого нет»: россияне активно покупают квартиры и коммерческие помещения в Минске

Источник материала: ОНТ

На российском рынке популярностью пользуются не только наши продукты, но и недвижимость. На крупной международной выставке в Москве белорусский застройщик потеснил девелоперов, предлагающих квартиры в Турции и странах Европы.





Интерес к квартирам в премиальных жилых комплексах Minsk World и «Парк Челюскинцев» высок. И сразу несколько крупнейших риэлтерских агентств России решили продвигать квартиры и коммерческие помещения на местном рынке. Многие россияне уже приобрели квартиры в Минске, и, как ожидается, спрос будет только расти.

Не только МАЗы, «БелАЗы», машиностроение и продукция пищевой промышленности. Беларусь на российском рынке представляет и новое предложение – престижную недвижимость. Квартиры и коммерческие помещения в Минске пользуются популярностью у россиян. На выставке Moscow International Property Show белорусский застройщик с мировым именем подписал сразу несколько соглашений с крупными риэлтерскими организациями России.

Сергей Зайцев приехал из Тюмени. Да, чтобы подписать договор на продвижение квартир и коммерческих помещений Minsk World в российских городах. Его компания работает по всей стране. Проанализировали рынок и поняли: спрос на белорусскую недвижимость – высокий. И вот почему.

Сергей Зайцев, заместитель генерального директора агентства «Этажи»: «Первая – они были в Минске и знают этот город. Поэтому стремятся купить там квартиру. Может быть, кто-то хочет вернуться на родину или переехать поближе к родственникам, то есть это конкретное желание жить в Минске. А второй сценарий – это инвесторы. Они покупают недвижимость под гарантии той компании, которая её продает. И для них уже не так важна даже сама локация – им важно надежно вложить деньги».

«Этажи» начинали как региональное агентство, сейчас офис переезжает в Москву и продолжит работу во всех регионах России. Сейчас начинают в России рекламную кампанию комплекса Minsk World и его возможностей.

Дан старт сотрудничеству и с ещё одним крупным игроком рынка недвижимости – агентством Point Estate.

Лидеры российского рынка недвижимости давно определили привлекательность минских жилых комплексов.

Евгений Юр, генеральный директор риэлтерской компании FS-Property: «Страна успешно развивается, соблюдаются законы, обеспечивается высокий уровень безопасности, безопасности жизни в том числе. Поэтому для инвесторов Минск безусловно интересен. А еще потому, что ценообразование в Минске гораздо интереснее, чем в Москве – цены существенно ниже. Кроме того, Минск имеет ряд преимуществ перед Москвой. Это настоящий европейский город, он красив, комфортен, уютен. Здесь нет таких пробок, как в Москве. И хотя сам по себе город большой, с населением почти два миллиона человек, благодаря хорошему транспортному обеспечению быстро добраться можно в любую точку».

Московские риелторы отмечают конкурентные преимущества. Прежде всего рассрочку на 100 месяцев. Такого нет нигде.

Евгений Юр, генеральный директор риэлтерской компании FS-Property: «Рассрочка делает инвестиции в новостройки Минска привлекательными и перспективными. В Москве такого нет, и именно поэтому нас заинтересовала эта опция, которая очень отличается от тех предложений, которые существуют на нашем рынке».

Компания «Авангард недвижимости» будет предлагать инвестиционный потенциал престижных жилых комплексов. К слову, эта компания на рынке уже более 20 лет.

Арман Барекян, генеральный директор агентства «Авангард недвижимости»: «Во-первых, комплексы, которые строит Dana Holdings, привлекают своей красотой и современностью. Это проекты европейского уровня, которые строятся в самом центре Минска, и этим объясняется их популярность. Во-вторых, для россиян интересны ценовые условия. В-третьих, высока инвестиционная привлекательность этой недвижимости. Имея такую локацию, и жилые, и коммерческие помещения легко сдать в аренду, при этом окупаемость таких проектов довольно быстрая. Ведь доходность этой недвижимости всегда выше валютных банковских депозитов».

У москвички Анны Хабаровой уже есть квартира в Минске в комплексе «Маяк Минска». Квартиру сдаёт, но иногда на лето ней живут родители-пенсионеры.

Анна Хабарова: «Я была приятно удивлена качеством строительства, а также той инфраструктурой, которая создавалась. Мне очень нравится бульвар Пикассо, фонтан "Дана Танец", и оправдывает все ожидания, очень импонирует, что рядом огромный торговый центр».

Спрашиваем, купите ли ещё одну квартиру, тем более что застройщик предлагает скидки и беспроцентную рассрочку на недвижимость в Minsk World.

Предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры! А в «Маяке Минска» купил коммерческое помещение под магазин арабской парфюмерии.

Сергей Высоцкий: «Мы перелопатили весь Минск. Остановились на Minsk World – нам здесь нравится соотношение цены и качества. Строительство идет очень быстро, и вполне возможно, что вскоре мы расширим свою недвижимость в Беларуси».

Крупнейший застройщик постоянно участвует в международных форумах. На одном из них Minsk World был признан крупнейшим строительным проектом в Европе. И каждый форум – это конкретный результат.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «В строительство мы вкладываем много средств. В "Парке Челюскинцев", например, квартиры продаются в уже сданных домах. Сотни миллионов долларов вложены в Minsk World. Поэтому нам интересны иностранные инвестиции. И это не обязательно миллионные вложения крупных компаний. Покупка иностранцами квартир в белорусской столице – это тоже инвестиция в экономику нашей страны. Это деньги, которые будут работать в Беларуси».

Компания сейчас готовится к росту, который начнётся после окончания пандемии.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «В постковидный период мировая экономика будет расти. И наиболее удачное время для инвестиций – в самом начале роста, что обеспечивает максимальную прибыль. Беларусь не останавливала экономику, и это было правильным решением. Сохранены рабочие места, промышленный потенциал. И сейчас наши многофункциональные комплексы – это выгодные инвестиции для капитала на растущем рынке».

Между Минском и Москвой всего-то 700 километров. По российским меркам – вовсе не расстояние. Беларусь становится всё более привлекательной для россиян и российского бизнеса. У каждого свои цели: кто-то хочет переехать, а кто-то инвестирует в рост. Главное – вовремя принять верное решение и воспользоваться лучшим предложением и условиями.

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