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Игорь Карпов – об особенностях национальной вакцинации и разнице между «Спутником V» и китайской вакциной
Источник материала: ОНТ
Каковы национальные особенности нынешней кампании по вакцинации населения? Чем отличаются вакцины, которые сегодня «идут в народ»?
На эти и другие вопросы ведущего Юрия Гроерова в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Игорь Карпов – об особенностях национальной вакцинации и разнице между «Спутником V» и китайской вакциной
Каковы национальные особенности нынешней кампании по вакцинации населения? Чем отличаются вакцины, которые сегодня «идут в народ»? На эти и другие вопросы...
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