Игорь Карпов – об особенностях национальной вакцинации и разнице между «Спутником V» и китайской вакциной

Источник материала: ОНТ

Каковы национальные особенности нынешней кампании по вакцинации населения? Чем отличаются вакцины, которые сегодня «идут в народ»?

На эти и другие вопросы ведущего Юрия Гроерова в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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