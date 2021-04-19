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Игорь Карпов – об особенностях национальной вакцинации и разнице между «Спутником V» и китайской вакциной

19.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Карпов – об особенностях национальной вакцинации и разнице между «Спутником V» и китайской вакциной

Каковы национальные особенности нынешней кампании по вакцинации населения? Чем отличаются вакцины, которые сегодня «идут в народ»?

На эти и другие вопросы ведущего Юрия Гроерова в эфире программы «Контуры» на ОНТ ответил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Каковы национальные особенности нынешней кампании по вакцинации населения? Чем отличаются вакцины, которые сегодня «идут в народ»? На эти и другие вопросы...
 
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