Неизвестный открыл стрельбу в Техасе. Погибли как минимум трое

Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас). Об этом в Twitter сообщила местная служба полиции и скорой помощи.

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Врачи сообщили, что погибли как минимум трое.

В заявлении полиции уточняется, что на данный момент угроза сохраняется, так как стрелок не пойман. Его личность и мотивы еще не установлены. Местных просят не появляться в районе происшествия.

Фото: pixabay

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