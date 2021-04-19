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Неизвестный открыл стрельбу в Техасе. Погибли как минимум трое

19.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу в Техасе. Погибли как минимум трое

Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас). Об этом в Twitter сообщила местная служба полиции и скорой помощи.

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Врачи сообщили, что погибли как минимум трое.  

В заявлении полиции уточняется, что на данный момент угроза сохраняется, так как стрелок не пойман. Его личность и мотивы еще не установлены. Местных просят не появляться в районе происшествия.

Фото: pixabay

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Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас). Об этом в Twitter сообщила местная служба полиции и скорой помощи. По данным полиции, неизвестный открыл...
 
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