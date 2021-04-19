Политические убийства, нападения и казни: кому на руку устранение сильных политических лидеров?

Источник материала: ОНТ

Ликвидации лидеров стран и политиков высокого уровня были всегда. Убийства, отравления, взрывы. Мировые персоны становились целью фанатиков и радикалов не случайно. Считалось (и продолжает считаться), что только физическое устранение сильных президентов – едва ли не единственный путь для смены власти. Анатолий Занкович изучил время прошлое и время настоящее.





Джона Кеннеди застрелят 22 ноября 63 года, прямо в центре Далласа. Несколько прицельных снайперских выстрелов – и 35-й Президент США погибнет. Мотивы не установят до сих пор, а на все документы наложат гриф «Секретно». Кеннеди станет четвёртым Президентом США после Линкольна, Гарфилда и Мак-Кинли, которых убьют. И в этих случаях будет фигурировать ненависть, агрессия и анархия.

За полвека до этого террорист из Сербии застрелит австрийского монарха Франца Фердинанда. Заговор и шпионаж – вот главные формулировки в суде. Политическое убийство было совершено на национальной почве, только вот оно стало поводом планетарного масштаба. Из-за этого началась Первая мировая война, в которую втянули 33 страны.

Власть – вот, что становится единственной целью тех, кто хочет убивать глав государств. И никто не застрахован, ни в одной стране мира. Премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1987 году вместе с женой расстреляют прямо в центре Стокгольма. Убийца пояснит – был недоволен проводимой политикой. Правда, сам тоже покончит жизнь самоубийством. За 15 лет до этого в Мадриде баскские сепаратисты взорвут премьер-министра Испании Бланко. Месть националистов приведет и к гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди. 20 пуль. Её сына через семь лет, тоже премьер-министра, тоже убьют. Террористы взорвут бомбой. И премьера Израиля Ицхака Рабина в 95-м убьют экстремисты ультранационалистической организации. Что касается постсоветского пространства – то премьера Армении Саркисяна в 1999 году пять террористов расстреляют в парламенте и в прямом телеэфире.

Очень часто убийства лидеров происходят по заказу извне. И чаще всего кивают на Вашингтон. Там уже привыкли к такому статусу, что-то вяло опровергают, но чаще отмалчиваются. Вот и в белорусской ситуации с Зенковичем фигурирует и Госдепартамент, и ФБР, и ЦРУ.

США и в самом деле очень часто мелькают в случаях, связанных с ликвидацией глав государств. Для президента Эквадора Агилеры в 1981 году организовали авиакатастрофу. Одна из версий – дело рук спецслужб США. Цель – власть и нефть. Ресурсы на импорт всегда были лакомым куском тех, кто занимается демократией на экспорт. Волна протестов под названием «арабская весна» коснулась 19 стран! В 2010 году в достаточно успешной тогда Ливии вспыхивают организованные беспорядки. Ситуацию, несмотря на внешнее давление, удаётся сдерживать. Тогда убивают Муаммара Каддафи.

Кадры расправы над лидером страны облетают весь мир. Позже казнят и его сына. Но правозащитники будут молчать. В обмен на демократию страна получила нищету. Нефть оказалась в руках экстремистов. И сейчас Ливии как единой страны больше нет. Через полгода после убийства Каддафи будет организовано покушение на лидера Сирии Башара Асада – его кортеж обстреляют. В тот раз обойдётся, но ещё через полгода по машине выпустят уже ракеты.

Лидером по количеству покушений в мире станет Фидель Кастро. Глава Кубы, по подсчётам британских журналистов, переживёт 638 покушений. Правда, американская разведка поправит прессу и скромно скажет: «Мы хотели убить Кастро лишь восемь раз». Наиболее активно – в период президентства Джона Кеннеди. Которого по жёсткой иронии судьбы и самого убили.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram