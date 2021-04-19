Подготовка госпереворота в Беларуси: что об этом думают российские эксперты?

Источник материала: ОНТ

Новость о готовившемся госперевороте в Беларуси произвела эффект информационной бомбы. Новость в топе просмотров и обсуждения. Как её воспринимают в экспертной среде, в частности в России?





Армен Гаспарян, политолог: «Не получилось посредством Тихановской – ничего страшного! Давайте будем устраивать покушение на детей Президента. Это вообще атас. Я просто хочу напомнить, ребята, у нас были покушения на товарища Сталина. Часть из них – мнимые, часть – под каким-то вопросом. Но даже самые отпетые заговорщики не ставили целью убить детей Сталина. Это вообще уже за гранью добра и зла. Детей! Просто за то, что они дети Президента Беларуси». Владимир Соловьев, телеведущий: «Беларусь и Россия у них идут синхронно. Они решили по-своему осуществить и решить проблему Украины. Т.е. они решили создать переворот, т.е. тем самым полностью нас отвлечь от решения проблем Беларуси. Ты вообще представляешь себе, что это такое – ликвидация руководителя страны, входящей в Союзное государство с Российской Федераций в составе? Т.е. это надо быть безумцем, чтобы это делать. Это реально объявление войны».

Вот такое весьма жаркое и эмоциональное обсуждение было на стриме Владимира Соловьева. Кроме комментариев от Комитета госбезопасности приведем также сообщение, которое обнародовала Федеральная служба безопасности России. Итак:

«ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко».

Свое мнение относительно «американского следа» и по ситуации в целом высказал и политолог Сергей Михеев.

Сергей Михеев, политолог: «Подобные операции ЦРУ США проводило много раз в странах третьего мира: в Латинской Америке, в Африке, на Арабском Востоке. Сказать, что это что-то такое, из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Беларуси, неудачи аппозиции? Все-таки это была неудача, как ни крутите. Видимо, был сделан вывод, что теми способами, которыми американцы последние десятилетия решали свои проблемы, белорусскую проблему решить невозможно – нужно физическое устранение. Я думаю, что это вполне вероятно. В конце концов, в России за годы правления Путина поступала информация о покушении на него, насколько к этому были причастны американские спецслужбы, сказать затрудняюсь, но что такая информация периодически проникала, это точно. К сожалению, это возможно, когда американцы делают ставки на радикальное решение вопроса. Та же Украина и что там происходит – радикальное решение вопроса. Я лично убежден, что именно американцы подтолкнули, чтобы не договориться, а чтобы пролилась кровь. Им было выгодно. Янукович готов был уйти под гарантии, министров европейских, которые приезжали, но тем не менее они повели ситуацию по кровавой стезе, потому что это было выгодно».

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