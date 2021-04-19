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«Я не виноват»: засмущавшийся из-за разбитой вазы пёс умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
В Instagram набирает популярность видео под названием «Я не виноват». Видео набрало уже более 500 тысяч просмотров.
На кадрах радостный пёс тащит в зубах огромную кость по квартире и случайно задевает стоящую на тумбе вазу. Ваза – вдребезги, а пёс мечется из стороны в сторону в растерянности. По глазам видно: не специально. И глядя на этого милашку, сразу же хочется его простить и утешить.
Комментаторы пожалели питомца: «Оууу, бедняга, сразу так засмущался», «Он был так шокирован. Когда уже и косточке не сильно рад», «Как после такого не любить собак? Такой славный малый».
Фото: Pixabay
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В Instagram набирает популярность видео под названием «Я не виноват». Видео набрало уже более 500 тысяч просмотров. На кадрах радостный пёс тащит в зубах огромную кость...
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