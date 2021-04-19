«Я не виноват»: засмущавшийся из-за разбитой вазы пёс умилил соцсети

Источник материала: ОНТ

В Instagram набирает популярность видео под названием «Я не виноват». Видео набрало уже более 500 тысяч просмотров.

На кадрах радостный пёс тащит в зубах огромную кость по квартире и случайно задевает стоящую на тумбе вазу. Ваза – вдребезги, а пёс мечется из стороны в сторону в растерянности. По глазам видно: не специально. И глядя на этого милашку, сразу же хочется его простить и утешить.





Комментаторы пожалели питомца: «Оууу, бедняга, сразу так засмущался», «Он был так шокирован. Когда уже и косточке не сильно рад», «Как после такого не любить собак? Такой славный малый».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram