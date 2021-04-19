Какую роль сыграет Беларусь в восстановлении Нагорного Карабаха? Итоги встречи Лукашенко и Алиева

Источник материала: ОНТ

Город без людей, в осколках – даже не зданий, а чьих-то жизней. Красивые, пусть и потрёпанные войной, дома в горной местности. Казалось бы, живи, да радуйся. Но Шуша – это не просто город на высоте полутора километров над уровнем моря, на языке военных это стратегический объект. Со всеми вытекающими.





Так Шуша выглядела в начале ноября, когда контроль над ней перешёл к Азербайджану. Флаги появились здесь так быстро, что сомнений не оставалось: в Баку только этого и ждали. Взятие города сделало бессмысленным продолжение военного противостояния. И уже спустя пару месяцев для Шуши и ей подобных началась новая – мирная жизнь.

Здесь строят дороги, по которым, словно по венам, побежит кровь этого нового организма. В Нагорном Карабахе появится даже аэропорт. Вы спросите – для кого? Ведь за 44 дня острой фазы конфликта города стали призраками! По данным Баку, общее число вынужденных переселенцев с начала 90-х, когда разгорелась первая карабахская война, составляет 789 тысяч человек. Они ведь не могут вернуться на выжженную землю…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди – ой сколько ещё работы, тяжёлой работы, мирной работы по возвращению к жизни мирных территорий. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надёжные друзья. Наши возможности вы знаете».

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Мы знаем опыт белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов. Поэтому в плане восстановления освобождённых территорий эта тема занимает особое место».

Президенты не делают из этого секрета. Ещё в конце прошлого года Ильхам Алиев призвал дружественные страны постсоветского пространства подключиться к восстановлению Нагорного Карабаха. К слову, и визит Александра Лукашенко в Баку первоначально был намечен на декабрь. Для того, чтобы вдохнуть жизнь в районы, вернувшиеся под контроль Азербайджана, нужны миллиарды долларов. Ведь эта территория равна четырём Люксембургам или одному Ливану. В этом году из азербайджанского бюджета на восстановительные работы потратят до полутора миллиардов долларов. Создан и «Фонд возрождения Карабаха», который принимает пожертвования на восстановление региона. Но ведь нужны ещё руки и технологии. Процесс небыстрый и осложняет его то, что идти приходится в прямом смысле по минному полю.

До того, как стать полем боя, эти места были обычными сельхозугодьями. А сейчас земля даёт урожай в виде мин. Аграрии смогут вернуться в поля лишь после полной расчистки. Или вот: чтобы рабочие смогли восстановить повреждённый участок газовой магистрали, перед ними идёт группа сапёров. По некоторым оценкам, на разминирование Нагорного Карабаха может уйти десять лет. Но уже сейчас на очищенных от следов войны участках высаживают виноград.

Именно сельское хозяйство должно стать главной отраслью экономики на возвращённых Баку территориях. А кто знает об аграрной науке больше белорусов?

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси: «Эта тема очень сильно заинтересовала наших коллег. И по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идёт в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительстве планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановоении гидроэлектростанций и о восстановлении инфраструктуры. Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной комплексной застройке территорий».

На ситуацию можно смотреть и шире, чем просто на огромный инфраструктурный проект. Если в Азербайджане случится большое переселение, это приведёт к перераспределению рабочих сил.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы готовы создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Президент мне сказал: да, мы восстановим, но самое главное – людям надо создать рабочие места. Люди вернутся туда не просто на звёзды смотреть, люди должны работать! Пожалуйста, мы готовы подставить своё плечо».

К слову, пока единственный серьёзный пример производственной кооперации Минска и Баку – сборка белорусской техники на автомобильном заводе в Гяндже. Так что, как ни крути, геополитика может подсобить и экономическим отношениям двух стран.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой. Уже компании из трёх дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвёртой страной будет Беларусь».

Первой страной, с которой Азербайджан заключил подрядные контракты, стала Турция. К ней присоединились Италия и Великобритания. Азербайджан не против подключения Ирана. Сотрудничать готов Всемирный банк. Возможность участия в восстановлении Карабаха рассматривают немецкие компании. Вроде и работы всем хватит, но не исключена ведь и конкуренция.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Азербайджане: «Беларусь не может всё. Но она может многое. И вот то, что посильно Беларуси, она сделает, чтобы помочь Азербайджану».

Ну, а если кто-то задумается о морально-политической стороне вопроса, то вряд ли Минск хочет кого-то обидеть. Впрочем, Александру Лукашенко есть что на это сказать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы искренне приветствуем договорённости о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. Накануне визита в интернете развернулась дискуссия – не буду повторяться, но главное, что мне запомнилось, особенно в российских Telegram-каналах, «поздравит ли президент Беларуси своего друга с победой?». Знаете, глупее не придумаешь вопроса! Но с чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении, так это с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет. Мою позицию знает весь мир, и знает азербайджанский, и армянский народ. Я всегда исходил от жизни. Я всегда задавал вопрос: в Карабахе люди счастливы, что они живут под постоянным гнётом? Им что, хорошо там? Так эту проблему надо как-то решать. Я всегда откровенно, иногда попадая под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Алиев абсолютно искренне и честно сказал: «мы хотели мирно решить». Я был свидетелем этого и был сторонником. А сегодня я действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории».

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия. И, конечно, Беларусь – наш друг, проверенный партнёр, и мы рассчитываем на её активное участие не только в восстановлении освобождённых территорий. Беларусь как партнёр Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном».

Нет, в миротворцы никто не напрашивается, тем более в регионе они уже есть. Речь о том, что разговаривать Баку и Еревану всё равно придётся. Это пока – сквозь зубы. Но те же кордоны миротворцев – это не стены. Сквозь них можно пройти. Вот, например, в сопровождении российских миротворцев поломники-армяне посещают христианский монастырь – одну из древнейших святынь. С ноября прошлого года она находится на территории Азербайджана. В целях безопасности рядом разметили наблюдательный пост.

И ведь несложно догадаться, о чём молятся в этом храме. По миру одинаково истосковались и армяне, и азербайджанцы. Каково будет им соседствовать на этой земле – это, пожалуй, самый эмоциональный вопрос. Но жизнь продолжается, и раз уж так оказалось, что всё здесь сровняли с землёй, важно понимать: что в эту землю посадишь, то на ней и прорастёт.

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