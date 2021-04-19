Ученые назвали три этапа старения человека

Источник материала: ОНТ

Американские ученые из Стэнфордского университета поставили под сомнение версию о ежедневном старении. По их данным, тело человека значительно меняется в три этапа, передает Focus .

Данные были получены на основе анализов плазмы крови 4263 человек от 18 до 95 лет. Специалисты изучили около трех тысяч различных типов белков. Оказалось, что их доля в организме оставалась неизменной десятилетиями.

Значительные перемены на белковом уровне были выявлены в возрасте 34, 60 и 78 лет. Эти колебания специалисты связали с изменениями в организме в целом.

Еще неясно, как именно белки влияют на старение, но опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей старым оказывает положительное влияние.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram