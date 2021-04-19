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Ученые назвали три этапа старения человека

19.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали три этапа старения человека

Американские ученые из Стэнфордского университета поставили под сомнение версию о ежедневном старении. По их данным, тело человека значительно меняется в три этапа, передает Focus.

Данные были получены на основе анализов плазмы крови 4263 человек от 18 до 95 лет. Специалисты изучили около трех тысяч различных типов белков. Оказалось, что их доля в организме оставалась неизменной десятилетиями.

Значительные перемены на белковом уровне были выявлены в возрасте 34, 60 и 78 лет. Эти колебания специалисты связали с изменениями в организме в целом.

Еще неясно, как именно белки влияют на старение, но опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей старым оказывает положительное влияние.  

Фото: pixabay

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Американские ученые из Стэнфордского университета поставили под сомнение версию о ежедневном старении. По их данным, тело человека значительно меняется в три...
 
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