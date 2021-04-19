Как оппозиционные СМИ зарабатывают на вбросах и выдёргивании информации из контекста. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

После громких разоблачений экстремистские Telegram-каналы и псевдонезависимые интернет-порталы вот уже сутки осмеливаются лишь на робкие выпады. Да и в целом аудитория этих фейкомётчиков снижается стабильно и устойчиво. Всё больше белорусов начинают понимать, что многие месяцы им врали. Кто-то – для популярности, другие – из-за денег, третьи – потому что умеют только врать. И эта ложь изучена уже настолько детально, что некоторые блогеры уже, например, сделали себе карьеру именно на скармливании им фейков. А на удочку протестные ресурсы с падающей аудиторией попадаются легко и регулярно.





Оппозиционная тусовка на неделе сильно возбудилась от работы телеканала ОНТ. Само собой, больше всего нервы беглым потрепала информация о подготовке покушения на Президента Беларуси, членов его семьи и ещё некоторых лиц. Об этом уже сказано много, а будет сказано ещё больше. И сделано будет тоже много.

В информационной войне государственные СМИ побеждают фейкомётчиков из Telegram-каналов и лживых интернет-порталов по простой причине: наши оппоненты действуют без какой-либо стратегии. Всё, что от них исходит, это ситуативная ложь: и про тлеющие протесты, и про дни Х и Y, и про всё остальное. Наврали ради просмотров и легли спать. Завтра всё с чистого лица. Это даже скучно. Настолько, что мы уже позволяем себе откровенно развлекаться.

На неделе информационную спецоперацию подготовил телеканал ОНТ. Замысел был в том, чтобы поймать оппозиционные СМИ на их любимом инструменте – выдёргивании информации из контекста и искажении сути. Так чаще всего всякие «не_наши нивы» и зарабатывают просмотры, беря информацию у нас. Своего-то контента они почти не производят, так что мы хорошо знаем их почерк.

Итак, в среду выходит рубрика «Будет дополнено». Видимо, ударила она по психике больно, раз мгновенно «Наша Нiва» разрождается так нужным нам фейком.

Касается он вот этой фразы, сказанной мной в эфире: о том, что Тихановская якобы имела долю в бизнесе Бабарико, их партнёры сейчас со Светланой в Вильнюсе, об этом давно в курсе госпожа Ольга Карач, а всякие якобы независимые СМИ об этом молчат.

Я действительно так и сказал. Но, знаете ли, и из Библии можно вырвать слова «Бога нет», чем «наши нивы» и занимаются. Опять же, так нужный нам сыр-бор завертелся вокруг компании «Хайв Проджект». Господа оппоненты, вы действительно считаете, что у нас недостаток информации? Мы можем позвонить Ермошиной и уточнить – нам она ответит. И 29 рублей за документы, я скажу честно, нам платить не надо. Мы знаем гораздо больше. И то, например, сотрудничает ли кто-то из руководства «Нашей Нiвы» с силовиками уже много лет. Если мы что-то делаем, значит, так надо. А теперь – подробнее о том, где и как была вырыта ямка, в которую свой трупик любезно погрузила «Наша Нiва». Фрагмент из «Будет дополнено».

Итак, кто-то задаёт вопрос – я так и говорю. Дальше я этот вопрос проговорю самостоятельно, и именно эти мои слова станут основой фейка «Нашей Нiвы», который вы видели ранее. Но перед этим я сказал следующее.

Я повторил, что это конспирологическая версия от обычного белоруса из голосового чата. Не моя и не телеканала ОНТ. Но эти мои слова «Наша Ніва», естественно, обрезает. После тезисной обрисовки я ещё раз сказал, что это версия.

Не удержался и даже улыбнулся… Далее. У себя на Facebook я разместил ссылку на «Будет дополнено» с фрагментом текста рубрики.

Именно этот фрагмент и взяла себе для основы «Наша Нiва». Там я в третий раз обозначил, что это версия, и по ссылке можно узнать, чья – обычного белоруса, не моя и не телеканала ОНТ. Но последние строчки, так невыгодные для фейка «Нашей Нiвы», естественно, удаляются. Наши оппоненты делают так регулярно, поэтому вырыть им яму было очень несложно.

Уважаемые зрители и даже читатели таких порталов. Ответ «Нашей Нiвы» нам – это ложь, построенная на простейшем выдёргивании слов из контекста. Всегда смотрите исходное видео. Ведь те, кто называет себя «независимыми СМИ», на самом деле, куда больше пропаганда, чем сама пропаганда. А тот эфир «Будет дополнено» был… об Ольге Карач. Которая любую невероятную чушь пытается мастерством балабольства обернуть в плюс для себя перед своими адептами. Что бы кто ни сказал, что бы ни предложил – Ольга Евгеньевна всегда говорит, что она это давно знает, над этим она давно работает, это всё я, я, я! Это постоянная и непрекращающаяся ложь 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Версию какого-то белоруса оппозиционные СМИ разнесли в щепки, а вот что про эту же версию говорила оппозиционный псевдолидер Карач.

Определённо, тщеславие – мой самый любимый из грехов… Что было дальше? Получив очередную пробоину в корпусе от ОНТ (а мы это сделали руками и ртами наших же оппонентов), Карач сцепилась не с нами, а с этими интернет-порталами. «Еврорадио», например, обратило внимание, что «сливы» нам как-то странно происходят почти всегда, когда Ольга Евгеньевна приходит на Zoom. Ну, это тоже всего лишь версия.

Карач даже записала видеообращение, в котором, спасибо ей, рассыпалась в комплементах госСМИ – мол, все беглые как огня боятся попасть в эфир ОНТ и только одна лишь госпожа Карач держит оборону.

Ну, я рад, что помощник Ольги Слава освоил Photoshop. Такими темпами он рискует даже излечиться от приступов подросткового юмора. Но пока не получается. Что до госпожи Карач… Ольга, не буду оценивать ваши методы, но то, что получается, повторю, даёт основания утверждать, что госпожа Карач – ябатька. И злость от этого, Ольга Евгеньевна, приведёт вас к тому, что вы тоже будете нервно сглатывать слюну, а на заднем фоне ваших видео появится симпатичный самовар. И это тоже будет смешно. Хотя это тоже версия. Но в этот раз – наша.

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