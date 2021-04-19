Подготовка вооруженного мятежа в Беларуси: КГБ поделился подробностями громкого дела

Источник материала: ОНТ

Безусловная сенсация, которая, как гром, прогремела накануне. Речь о спецоперации Комитета госбезопасности. Задержаны участники заговора. В составе группы граждане Беларуси, а также иностранцы, живущие в Литве, Украине и за океаном. Летом этого года они планировали осуществить госпереворот в Беларуси. Между участниками были чётко распределены роли. Организатором был Юрий Зенкович, много лет живущий в США. Политолог Александр Федута отвечал за распределение полномочий в случае свержения. Для осуществления проекта из-за рубежа шло и финансирование – деньги передавали через тайники. Организаторы задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев.

Участники хунты, как они себя называли, планировали физическое устранение Президента, его семьи, высших должностных лиц. Обсуждалось это с хладнокровием и цинизмом, от которых кровь стынет в жилах. Дело уже прокомментировал Президент. Как отметил Александр Лукашенко, задержание происходило в России при поддержке ФСБ. А эта тема обсуждалась во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Раскрыть некоторые детали этого резонансного дела согласился сотрудник Комитета госбезопасности. В нашей студии начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Александр Злобин, корреспондент: Расскажите, когда КГБ узнало о подготовке госпереворота и можно ли вообще этот термин использовать в данном случае?

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: Да, действительно, этот термин использовать можно – это не фраза из Уголовного кодекса, но по сути это действительно была подготовка к государственному перевороту. Оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, противоправная деятельность участников этой террористической группы документировалась нами на всех этапах, в том числе с применением техсредств объективного контроля.

Следили, смотрели, слушали?

Да.

Был задержан американский гражданин Зенкович, расскажите о его роли в этом деле.

Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных Сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти. Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых, в том числе, была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.

А что касается других фигурантов, что о них вы можете сказать?

В настоящее время в интересах следствия я все подробности уголовного дела разгласить не могу, однако в ближайшее время общественности будут предоставлены подробности и детали этой спецоперации, будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора.

Еще одна деталь. Насколько мы могли видеть накануне, задержание фигурантов проходило в России. Какую поддержку оказывали ваши коллеги из Российской Федерации вам?

В марте этого года нами была получена информация о планируемом прибытии Зенковича в Москву. В соответствии с имеющимися соглашениями, руководство КГБ связалось с руководством российских партнеров и запросило возможность прибытия нашей оперативной группы в Москву. По прибытии в Москву мы ввели наших российских партнеров в курс дела, спланировали и реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на совместное документирование и задержание участников заговора.

Даже с первого взгляда это дело вопиющее, особенное. Когда есть попытка не только захвата власти, а физического устранения Главы государства. Более того, речь идет и о его семье! Не знаю, как в других странах, но по крайней мере в Беларуси мы об этом не слышали. В вашей практике подобные случаи были?

Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК – это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было.

А какая ответственность по этой статье предполагается?

Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Разработка этого дела – сейчас чем вы занимаетесь, на каком этапе сейчас находится она?

В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела.