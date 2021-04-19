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Подготовка вооруженного мятежа в Беларуси: КГБ поделился подробностями громкого дела
Источник материала: ОНТ
Безусловная сенсация, которая, как гром, прогремела накануне. Речь о спецоперации Комитета госбезопасности. Задержаны участники заговора. В составе группы граждане Беларуси, а также иностранцы, живущие в Литве, Украине и за океаном. Летом этого года они планировали осуществить госпереворот в Беларуси. Между участниками были чётко распределены роли. Организатором был Юрий Зенкович, много лет живущий в США. Политолог Александр Федута отвечал за распределение полномочий в случае свержения. Для осуществления проекта из-за рубежа шло и финансирование – деньги передавали через тайники. Организаторы задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев.
Участники хунты, как они себя называли, планировали физическое устранение Президента, его семьи, высших должностных лиц. Обсуждалось это с хладнокровием и цинизмом, от которых кровь стынет в жилах. Дело уже прокомментировал Президент. Как отметил Александр Лукашенко, задержание происходило в России при поддержке ФСБ. А эта тема обсуждалась во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Раскрыть некоторые детали этого резонансного дела согласился сотрудник Комитета госбезопасности. В нашей студии начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.
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Безусловная сенсация, которая, как гром, прогремела накануне. Речь о спецоперации Комитета госбезопасности. Задержаны участники заговора. В составе группы...
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