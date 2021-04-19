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Польша опровергла заявление ФСБ о причастности к подготовке покушения на Лукашенко

19.04.2021 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польша опровергла утверждение Федеральной службы безопасности России о причастности к подготовке покушения на Александра Лукашенко.

Польша опровергла заявление ФСБ о причастности к подготовке покушения на Лукашенко
Фото pixabay.com

«Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают», — заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски в эфире телеканала TVP Info.

17 апреля ФСБ сообщила, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Александра Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».

Федута и Зенкович вывезены в Беларусь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

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Польша опровергла утверждение Федеральной службы безопасности России о причастности к подготовке покушения на Александра Лукашенко.
 
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