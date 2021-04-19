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Задержанным по делу о покушении на Лукашенко грозит до 12 лет колонии

19.04.2021 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанным по делу о вооруженном мятеже и покушении на Александра Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Задержанным по делу о покушении на Лукашенко грозит до 12 лет колонии

«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК — это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет», — сказал Бычек в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ 18 апреля.

По его утверждению, задержанные по делу сотрудничают со следствием, дают признательные показания. КГБ подготовил «запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. Речь идет о задержанных в Москве политологе и политтехнологе Александре Федуте, американском адвокате белорусского происхождения Юрии Зенковиче, а также о председателе Партии БНФ Григории Костусеве, которого задержали в Шклове.

 

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Задержанным по делу о вооруженном мятеже и покушении на Александра Лукашенко и его семью грозит до 12 лет лишения свободы, заявил начальник отдела следственного...
 
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