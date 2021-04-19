Собрали магазины и заведения, где продают экотовары и продукты для веганов и вегетарианцев

Источник материала: Tut.by

Концепция zero waste («ноль отходов») и веганство для многих минчан давно не новые слова. А вот полностью подходящих под эту концепцию магазинов и торговых точек в городе еще не так много. Мы подобрали магазины и заведения, где можно купить экологичные и zero waste товары, а также продукты для вегетарианцев и веганов.

Веган-френдли супермаркет Vegetus











Недавно в пространстве «К21» на Кальварийской, 21 открылся супермаркет Vegetus. В магазине продают продукты, которые могут подойти веганам и вегетарианцам, а также людям с непереносимостью, например, глютена и лактозы. Здесь есть зона с крупами на развес, тут разливают масла и сиропы. На прилавках продают свежие овощи и фрукты. Также в супермаркете есть кулинария, готовые обеды можно съесть на месте.

Из интересного — американские котлеты для «альтернативных бургеров», создавшие некогда ажиотаж в США.

Точки этой сети в Минске можно найти по следующим адресам: Кальварийская, 21, Партизанский проспект, 54, Мстиславца, 24, Комаровский рынок, павильон 97. Товары можно купить в интернет-магазине и заказать доставку.

Магазин экологически чистых товаров Veska











В магазине Veska продают не только продукты, есть также косметика и бытовые средства без химии. Товары в биомаркете недешевые, но магазин получил все европейские сертификаты, которыми промаркированы экоорганические товары в магазине. Все поставляют из-за рубежа.

В продаже есть также мясо — от животных, которых выращивают особым способом и кормят экологически чистыми продуктами. Но веганских и вегетарианских продуктов тут намного больше.

У Veska три точки, одна в деревне Копище, на Братьев Райт, 1, две в Минске — на проспекте Победителей, 129 и на проспекте Дзержинского, 92. Товары можно заказать в интернете и оформить доставку.

Магазин веганских и zero waste товаров Vegans.by











Полностью веганский павильон есть на Немиге, здесь не продают продукты животного происхождения совсем. Также здесь нет товаров с красителями, усилителями вкуса и запаха. Тут можно купить веганские пельмени, веганского лосося, растительный фарш, есть также крупы на развес, косметику, товары для дома.

Представители магазина говорят, что они большие скептики, поэтому для торговли отбирают только на 100% полезное. У точки также есть и интернет-магазин.

Vegans.by можно найти в Минске в торговом центре на Немиге, 3, 0-й этаж, павильон 61. Есть торговля через интернет с доставкой.

Кофейня Tiden, где нет одноразовой посуды









Кофейня Tiden работает в Осмоловке уже полтора года. Здесь нет одноразовой посуды, а кофе с собой готовят в вашу кружку c 15%-ной скидкой. Основатели кофейни сами придерживаются движения zero waste — «ноль отходов», даже мебель в заведении установили старую после реставрации.

В кофейню можно сдать старые зубные щетки, блистеры (упаковки без таблеток), ненужные пластиковые карточки. Владельцы заведения увезут их на переработку в Россию, так как в Беларуси такое не перерабатывают. Денег за это в кофейне не берут.

Здесь также есть небольшой островок с zero waste и экологичными товарами — авоськами, фруктовками, косметикой, многоразовыми кружками и другим. В меню есть веганские продукты, а также продукты без сахара и глютена.

Кофейня Tiden работает на Киселева, 23.

Магазин экотоваров в формате «у дома» Ecobar















Еще один магазин с экотоварами и zero waste торговлей работает в Грушевке. Здесь можно купить еду, косметику и товары для дома. Еще тут продают свежую выпечку из крафтовой пекарни.

Кроме того, здесь есть контейнеры, куда можно выбросить отработанные батарейки, элементы питания, пустую косметическую упаковку от брендов Mi&ko, Sativa, Pari Satiss, просроченные лекарственные препараты. Отходы транспортируют в пункты приема или на перерабатывающие пункты.

Магазин Ecobar работает на Дзержинского, 19. Товары можно заказать с доставкой через интернет.

Сеть точек «Шанти лавка»











Сеть небольших магазинчиков «Шанти лавка» работает в Минске давно — с 2015 года. Проект не нацелен на принципиально вегетарианский, веганский или сыроедческий ассортимент, основателей больше интересует натуральность продуктов. Но магазин является лактовегетарианским — то есть допускает в продаже молоко и молочные продукты.

В «Шанти лавке» можно купить аналоги мясных продуктов из ингредиентов растительного происхождения, также тут есть полностью растительные сыры, продают здесь и фермерские продукты.

Магазины «Шанти лавка» работают по таким адресам: Петра Глебки, 5 в ТЦ «Скала»; Уманская, 54 в ТЦ «Глобо»; пр-т Победителей, 84 в ТЦ «Арена Сити»; д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3, Хоружей, 25 к. 1, магазин «Санта»; пр-т Независимости, 102, ул. Туровского, 24, пом. 210. У сети есть интернет-магазин с доставкой.

Первый полностью zero waste магазин Zerro











Первый в Минске zero waste магазин без отходов и пластика. Здесь продают альтернативные хозяйственные товары из переработанного сырья, предметы личной гигиены, авоськи, торбы, фруктовки, многоразовые прокладки, веганские полуфабрикаты и десерты. Можно купить моющие средства на разлив, в том числе в оборотную тару магазина.

Zerro находится по адресу: Кальварийская, 21 (дворик фудкорта, 2-й этаж). Работает и в интернете, с доставкой.