Вложил 17 000 рублей в Renault Duster, чтобы объехать всю страну. Имел ли тюнинг смысл?

Источник материала: Onliner Этот ProDuster видели, наверное, практически все: владелец оранжевого Renault путешествует по стране чуть ли не ежедневно и объездил все уголки Беларуси. Да и не только ее — Украина, Латвия, Польша... Казалось, еще немного — и владелец машины Андрей объявит о кругосветке. Но автомобиль неожиданно был выставлен на продажу. И поэтому, как только кроссовер появился в нашей «Автобарахолке», мы решили разузнать у владельца, сколько стоит сделать «правильный» вседорожник для путешествий и какие плюсы и минусы дает каждый этап доработок.





— Я купил Duster в 2016 году новым, за $13 500 по тогдашнему курсу, и уже изначально знал, что буду его переделывать, — рассказывает Андрей. — По роду своей деятельности я много путешествую, и поэтому понимал, что мне нужно улучшить или изменить. Так что, можно сказать, судьба этого автомобиля была предрешена — еще когда он был скучно-коричневым, в голове у меня уже был образ ярко-оранжевого лифтованного кроссовера.





Почему именно Duster? Так вариантов для путешественника особо и нет, не «Ниву» же брать.

— Мне нужно был универсальное авто: и для повседневных дел, и для путешествий. А поскольку связываться с «бэушкой» не хотелось (поломки в дальней дороге особенно неприятны), то единственным вариантом, который устраивал меня по всем параметрам и по цене, был Duster. Он недорогой, выносливый, маневренный и нормально чувствует себя везде — в городе, на шоссе, в лесовозной колее.





— С чего начать тюнинг? Сейчас бы я начал с окраски, но тогда хотелось сразу в бой, поэтому начал с лифт-комплекта подвески, который позволяет увеличить дорожный просвет до 250 мм. «Колхозить» не хотелось, поэтому в сети я нашел польское ателье Overlimit, которое занимается серьезными доработками именно этой модели. Они строят даже «боевые» Duster для ралли и ралли-рейдов. Мы с коллегой съездили познакомиться (тогда границы были еще открыты) и заодно предоставили польским механикам мой Duster для осмотра, ведь в Европе эта модель продается под брендом Dacia, и мы опасались, что могут быть какие-то отличия. Но нет, унификация 100-процентная, и назад мы возвращались уже с лифт-комплектом.





— Лифт-комплект включает в себя все необходимое для увеличения клиренса на 4 см — проставки, шайбы, болты и т. д. При этом пружины и амортизаторы остаются родными. Но слегка изменяется геометрия работы рычагов подвески — получается, они стоят уже не горизонтально, а слегка наклонены вниз, что немного уменьшает ход отбоя. Однако за счет этого просвет увеличивается до 250 мм, улучшается геометрическая проходимость — больше становятся углы въезда и съезда, угол рампы. И это делает Duster серьезным конкурентом для внедорожников. У того же «УАЗ Патриот», к примеру, клиренс 210 мм. В общем, лифт-комплект серьезно улучшает проходимость, но и затраты тоже немаленькие: по сегодняшнему курсу получается где-то около 2800 рублей.





— Ну и раз мы уже могли проехать по глубокой колее, следующим обязательным пунктом стала защита. Здесь я также выбрал Overlimit. Получился следующий комплект: сзади установлена защита редуктора и топливного бака, которая обошлась примерно в тысячу рублей. Позднее добавил еще и защиту заднего бампера: он постоянно работал «грейдером» в колее и все норовил оторваться. Но 130 рублей решили проблему — появилась стальная пластина толщиной 2 мм, которая превратила задний бампер в единое целое с защитой бака.

Спереди я установил защиту картера двигателя и лебедку для экстренных случаев. Правда, она у меня скорее для подстраховки, а не для преодоления болот — тяговое усилие составляет 2040 кг. Понравилось, что становится лебедка на стандартные отверстия, не нужно ничего сверлить. А вот для ее использования нужно выпилить несколько сот из фальшрешетки — чтобы можно было протянуть трос. Управляется либо кнопками в салоне, либо с помощью пульта. Цена лебедки и передней защиты — около 2000 рублей по нынешнему курсу.









— Следующая позиция «улучшайзинга» — шноркель. Он позволяет спокойнее относиться к бродам и глубоким лужам, да и в целом помогает двигателю «дышать» более свежим воздухом. К примеру, при движении по грунтовкам колонной он позволяет забирать воздух не от дороги, а выше, где меньше пыли. Кстати, именно по этой причине их ставят практически на все машины в жарких странах с песчаными дорогами — гидроудар там не грозит, а вот воздушный фильтр забивается постоянно. Стоимость шноркеля — около 1300 рублей. Как говорится, мал золотник, да дорог — но это вещь необходимая.





— И вот, спустя несколько месяцев, я пришел к этапу, с которого, по-хорошему, нужно было начинать, — к окраске кузова специальной «броней» под названием Chamaleon Guard. В народе такое покрытие называют «раптором», и оно считается относительно бюджетным способом защитить кузов, так как не требует тщательной подготовки машины перед окраской, да и с самой окраской меньше проблем. Но я решил подойти основательно: кузов зачищали до голого металла и далее полностью перекрашивали, с соблюдением всех технологических процессов. Общий бюджет — примерно 4300 рублей по нынешнему курсу. В довесок — смена техпаспорта в ГАИ. Теперь по документам автомобиль оранжевый.





— Ну и завершающим штрихом окончательного превращения обычного Duster в ProDuster стали шины. Я выбрал BF Goodrich All-Terrain размерности 225/70 R16. Это увеличило дорожный просвет еще на 20 мм, и он достиг 27 см. Но важнее то, что «злая» резина улучшила зацеп на внедорожных участках, причем очень ощутимо — там, где обычные кроссоверные шины уже замыливаются, «гудричи» едут очень уверенно. Бюджет — 2400 рублей.





— Еще один важный пункт в проекте — это «тюнинг» передних кресел. Думаю, никто не будет спорить с тем, что передние кресла в бюджетных Renault — далеко не верх совершенства. Поэтому я их перешил, улучшил профиль и боковую поддержку. Бюджет — около 1200 рублей.

— Дальнейшие усовершенствования сложно назвать тюнингом — скорее это мои индивидуальные «настройки» для пущего комфорта. Установил за 50 рублей пластиковую накладку под лобовым стеклом, а то все листья и ветки там уже слоями лежали. В поездках с семьей и друзьями пришел к выводу, что багажника катастрофически не хватает, поэтому установил багажный кофр, который обошелся в 900 рублей. Ну а завершающим штрихом стала покупка съемного пластикового велобагажника: во время выездов с семьей мы путешествуем по локациям на великах. У меня багажник рассчитан на 3 велосипеда, и стоит он прилично — около 850 рублей. Устройство для одного велосипеда будет стоить гораздо меньше.





— В общем, на все про все было потрачено около 17 000 рублей по нынешнему курсу. Стоило оно того? Давайте порассуждаем вместе. В итоговом виде ProDuster превратился в почти идеального путешественника. Он не утомлял на трассе, не раздражал в городских поездках, но зато здорово «прокачал скилы» в плане бездорожья. Там, куда раньше мы даже не смотрели, сейчас проезжали влегкую, даже без сильных пробуксовок. Ну а «броня» цвета «спелого лосося», как я его называю, закрыла все вопросы с царапинами: кусты и ветки больше абсолютно не волновали. Поездки становились все интереснее и экстремальнее, потому что мы могли забираться дальше. А если вдруг переоценивали силы, на помощь приходила лебедка. При этом, благодаря защите и краске, ProDuster возвращался из туров целым, без повреждений. То есть по функционалу я получил именно то, о чем мечтал.





— Но появились и минусы: тяжелые колеса сделали машину медлительнее и «прожорливее» — меньше 12 литров у меня не получается, даже в самом расслабленном режиме. Хотя обвинить в этом можно не только колеса — защита тоже довольно тяжелая, да и кофр заметно ухудшил аэродинамику.

— От водителей «гражданских» кроссоверов я получил немало вопросов по поводу шума таких шин. Во-первых, сам Duster — не самая тихая машина. В нем есть очень «разговорчивые» элементы — взять хотя бы широкие задние арки, которые «забирают» звук дороги в себя. Во-вторых, шумоизоляция здесь на троечку. Но я остался доволен «переобуванием». Мне кажется, что за счет мягкости состава этой внедорожной резины в салон передается меньше шума от дороги.





— Расход топлива, по сути, единственный минус, который я вижу в проекте. В следующем авто для путешествий все будет примерно в том же стиле, разве что перекрашивать его буду сразу, не коллекционируя царапины.

— Возникает вопрос — а зачем продавать? Ответ может расстроить: за ненадобностью. Буквально все достопримечательности в Беларуси мы уже объездили, и после закрытия границ машина фактически не используется. Ждать, пока откроются границы? Это вариант, но весь минувший год как раз и прошел в таком режиме... Так что решил продать — авось кто-то ищет идеального «попутчика» для дорог и бездорожья на каждый день.





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