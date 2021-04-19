Что дальше? Как будет развиваться интернет в Беларуси

Источник материала: Onliner На протяжении двух месяцев мы вспоминали , как зарождался интернет в Беларуси, каким он был в 1990-х и в начале нового века. После ностальгических историй всегда встает вопрос: а что дальше? Вместе с Samsung Galaxy S21 Ultra попробуем представить, что в ближайшем будущем может ждать сферу связи в нашей стране. Мы рассмотрели несколько вариантов, опираясь на опыт разных стран.

Вариант 1. Быстрее, доступней, дешевле

Начальный этап становления мобильной связи в Беларуси был во многом схож с Украиной. В обеих странах первые операторы появились в 1993 году, при этом еще долго передовая на то время связь оставалась уделом немногих избранных. Спустя десять лет у нас было около миллиона абонентов, а у соседки — шесть миллионов. С учетом численности населения темпы проникновения новых технологий в целом сравнимы, пусть в Украине связь распространялась все же чуть быстрее, чем у нас.





Зато мы здо́рово обогнали Украину с внедрением 3G. Когда белорусы уже вовсю пользовались этим благом цивилизации, южная соседка по-прежнему довольствовалась 2G. В 2015 году, когда тамошние операторы наконец стали получать лицензии на третье поколение мобильной связи, Украина оставалась единственной европейской страной без 3G. Белорусские туристы словно возвращались на пять лет назад и удивлялись, как такое может быть.

Задержка была связана с лоббированием интересов государственного «Укртелекома». Дело пошло быстрее после приватизации компании. А спустя еще три года в стране запустили 4G, которая сегодня покрывает бо́льшую часть страны, включая деревни. Осенью 2021-го в Украине планируют начать выдачу лицензий на связь 5G, которую местная «большая тройка» намерена внедрить в коммерческую эксплуатацию уже в следующем году. Все это провайдеры делают самостоятельно, без единого инфраструктурного оператора.





У нас о 5G время от времени тоже говорят, но ждать конкретики пока не приходится. Опираться приходится лишь на расплывчатое «в течение пяти лет» .

Украинский сценарий показывает, что при благоприятных условиях даже после отставания упущенное можно быстро наверстать. Сегодня по скорости мобильного интернета Украина находится в середине списка — на 82-м месте со средним показателем скорости доступа 26,66 Мбит/с. Беларусь занимает 122-ю строку с показателем менее 17 Мбит/с.

Примерно так же обстоят дела с широкополосным доступом в сеть. Если во время становления «домашнего интернета» у нас были всплески активности, то сейчас Беларусь по скорости доступа, а часто и по стоимости выхода в сеть опережают все соседи.





Мы уже как-то рассуждали о том, что могло бы помочь дальнейшему развитию цифровых технологий в стране. Опыт других государств показывает, что отсутствие монополии на пропуск международного трафика, прозрачность условий для работы операторов, верховенство права и стабильность работы интернета, несмотря на все невзгоды, — все это могло бы обеспечить заметный скачок в развитии цифровых услуг в целом и связи в частности.

А там, глядишь, и интернет благодаря конкуренции станет дешевле, и 5G наконец появится не только в теории, и 4G заработает во всех деревнях, и скорость доступа поднимется до уровня соседей. Но для этого надо много работать. Впрочем, так же, как и в случае со вторым вариантом.





Вариант 2. Все дорого, но под контролем

У этой модели другие приоритеты и примеры для подражания. Здесь нужно делать ставку не на скорость и доступность, а на регулирование и контроль. В качестве золотого стандарта выступает Китай со своим «Великим файрволом». О перспективах и преимуществах такого опыта говорят на самом верху, да и чиновники не видят препятствий.





Пожалуй, у Китая действительно самый большой и технологичный опыт в попытках направить развитие интернета по нужному (то есть стабильному и безопасному) руслу. Сначала здесь научились блокировать вредоносные ресурсы по доменным именам и IP-адресам. Сегодня этот метод считается устаревшим, однако база запрещенных IP-адресов до сих пор активно пополняется.

Еще одно направление связано с деанонимизацией пользователей интернета. Программа «Вход по паспорту» во всей красе. Затем настало время проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому: при обнаружении запрещенного трафика его направляют на некорректный IP.

Также в базе «Великого китайского файрвола» есть постоянно пополняемый черный список с ключевыми словами. При обнаружении их на сайтах те моментально блокируются. На всякий случай сотни тысяч цензоров «вручную» мониторят соцсети на предмет наличия таких «запрещенных» слов. Хотя на самом деле сегодня это все лишняя трата живых ресурсов, ведь местные компании — разработчики мессенджеров и соцсетей сами заинтересованы в фильтрации разговоров своих пользователей.





В течение нескольких лет из китайского интернета вытеснили все крупные зарубежные ресурсы. Здесь нет места ни Twitter, ни YouTube, ни Vimeo, ни Facebook, ни западным новостным ресурсам. Зато есть коммуникационно-развлекательный комбайн WeChat, соцсеть Weibo и поисковик Baidu.

Технически сделать китайскую версию интернета не так уж сложно. Товарищи наверняка готовы недорого поделиться своим опытом. К тому же есть немецкая компания Rohde & Schwarz, в портфолио которой присутствует серьезное оборудование для блокировки ресурсов и с которой уже сотрудничает Беларусь.

Сложность «китаизации» интернета заключается в необходимости заменить чужие «неправильные» ресурсы своими «правильными». У огромного Китая это получилось — большинство местных пользователей вполне устраивают правила игры, установленные правительством. Качество же местных сервисов функционально зачастую превосходит западные аналоги, так что жаловаться грех.

Возможно, подобный фокус удастся провернуть и России. Но не факт. Своих ресурсов-замен хоть и хватает, но все же рунет настолько тесно вплетен во всемирную паутину, что безболезненной ампутации важнейших узлов не предвидится.

Беларуси придется еще сложнее. Мы уже как-то говорили о том, что технически можно составить «белые» списки с разрешенными ресурсами, попутно создавая аналоги зарубежных сервисов. Однако дело это невероятно затратное и убыточное для экономики. Придется закупить тонны оборудования для построения нужной инфраструктуры, распрощаться с «айтишкой» (которой нужен доступ к международным ресурсам), потратить тонны золота на какую-никакую замену хотя бы основным сервисам.



Цены на доступ в сеть в Туркменистане

Толком все это сделать вряд ли получится, как и создать белорусскую замену YouTube. А байнет и мобильная связь потихоньку смогут дрейфовать к туркменскому берегу. То есть интернет станет максимально дистанцированным от экономики, а пользоваться им будут лишь избранные, потому что дорого, медленно, да и нечего в нем делать.

Вариант 3. Оставить все как есть

Самый простой и на первый взгляд заманчивый вариант. Ведь можно вообще ничего не делать, оставив все как есть! Затрат никаких, можно даже время от времени поднимать налоги . В конце концов, скорость приемлемая, к тарифам тоже все давно привыкли, а при желании и необходимости можно отключать интернет точечно, например по выходным.

Но проблем избежать вряд ли получится. Провайдерам придется или повышать цены на свои услуги, или экономить на обслуживании и обновлении инфраструктуры. И в одном, и во втором случае говорить о развитии не приходится. Значительное повышение цен приведет к тому, что абоненты начнут искать и, скорее всего, найдут способ сэкономить. Экономия на инфраструктуре чревата износом оборудования и, как следствие, падением качества услуг.





При сохранении существующего положения вещей мобильные операторы не смогут самостоятельно расширять покрытие сети 4G, не говоря уже о 5G. Страна рискует стать одной из немногих в Европе, где абоненты продолжат переводить телефоны в 3G-режим, чтобы выжать из устаревшей технологии все соки.

На фоне других стран такой «период застоя» может вылиться в дальнейшее отставание. В мобильном интернете запас у нас совсем непрочный: хуже, чем в Беларуси, он всего в паре десятков стран. С фиксированной сетью ситуация гораздо лучше, но без развития неминуемо медленное сползание и в этом аспекте.





Как бы ни повернулась история, уверены, что лет через десять в очередной серии ностальгических материалов мы вспомним, как это было — интернет и связь в Беларуси начала 2020-х. Одно можно сказать уже сейчас: должно быть очень интересно.

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