Белорусский тупик. Репортаж с севера страны про 300 рублей в день, 400 в месяц и врага у ворот

Источник материала: Onliner

7 ноября 2017 года мужчины в красивых красных галстуках и кожаных куртках взяли в руки железные штыри и вскрыли капсулу времени. Это случилось в Верхнедвинском районе, в 40 километрах от границы с Латвией и в 26 километрах от границы с Россией. День был пасмурный. Играли пионерские песни. Школьники держали гвоздики. Две «цивилизации» — западная и восточная — кружили над севером Беларуси облачками и легонько искрили, еще не зная, что скоро им придется соприкоснуться в битве за наши умы. Из капсулы достали письмо от предшественников из СССР. Ведущий, волнуясь, начал читать текст… Репортажем из приграничья, заблудившегося в безденежье и поиске смыслов между ЕС и РФ, главный редактор Onliner Николай Козлович продолжает проект «Беларусь. 2021».