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Белорусский тупик. Репортаж с севера страны про 300 рублей в день, 400 в месяц и врага у ворот

19.04.2021 07:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

7 ноября 2017 года мужчины в красивых красных галстуках и кожаных куртках взяли в руки железные штыри и вскрыли капсулу времени. Это случилось в Верхнедвинском районе, в 40 километрах от границы с Латвией и в 26 километрах от границы с Россией. День был пасмурный. Играли пионерские песни. Школьники держали гвоздики. Две «цивилизации» — западная и восточная — кружили над севером Беларуси облачками и легонько искрили, еще не зная, что скоро им придется соприкоснуться в битве за наши умы. Из капсулы достали письмо от предшественников из СССР. Ведущий, волнуясь, начал читать текст… Репортажем из приграничья, заблудившегося в безденежье и поиске смыслов между ЕС и РФ, главный редактор Onliner Николай Козлович продолжает проект «Беларусь. 2021».

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7 ноября 2017 года мужчины в красивых красных галстуках и кожаных куртках взяли в руки железные штыри и вскрыли капсулу времени. Это случилось в Верхнедвинском...
 
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