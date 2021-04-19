Польша опровергла заявление ФСБ РФ о причастности к подготовке покушения на Лукашенко

— Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают, — заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски в эфиреTVP Info.