Вот что Apple может показать на презентации 20 апреля - рассказываем за день до анонса

Источник материала: Tut.by

20 апреля Apple проведет первую в этом году онлайн-презентацию новых гаджетов. Что точно покажет производитель — неизвестно. Но ряд авторитетных источников утверждает: нас ждет обновление хорошо зарекомендовавших себя устройств производителя. Собрали в один материал все, что сейчас мы знаем о готовящихся к анонсу гаджетах.

iPad Pro с экраном mini-LED

Почти со 100-процентной вероятностью можно утверждать: «хедлайнерами» всего мероприятия станут обновленные модели планшетов iPad Pro с дисплеями диагональю в 11 и 12,9 дюймов.



Фото: MacRumors

Внешне устройства вряд ли будут существенно отличаться от аппаратов 2018 и 2020 годов. Основные изменения коснутся «начинки». Так, аппаратной платформой для планшетов выступит еще официально не анонсированный процессор A14X Bionic. По производительности чип якобы не уступает фирменному М1, на котором базируются нынешние MacBook Air и MacBook Pro.

А еще новинки могут оснастить поддержкой Thunderbolt, благодаря чему появится возможность подключать дополнительные мониторы и переносные диски памяти.

Кроме того, 12,9-дюймовая модель получит экран с подсветкой mini-LED. Если не вдаваться в технические подробности, то подобный дисплей обеспечит еще более широкую цветовую гамму, высокий уровень контраста (в том числе в HDR), а также функцию локального затемнения. Последняя положительно повлияет на отображение черного цвета и белые ореолы вокруг объектов на темном фоне (их становится меньше).

А еще есть вероятность, что с обновленными планшетами продемонстрируют и следующий стилус Apple Pencil (3-го поколения). Визуально отличаться от нынешней второй итерации пера он вряд ли станет, а о новых функциях информации пока мало.

iPad mini 6 и iPad 9



iPad mini 6. Фото: MacRumors

Кроме «прошек», вероятно, продемонстрируют обновленный iPad mini (6-го поколения). Внешне планшет будет напоминать «пятую» актуальную модель — то есть в конструкции все так же применят физическую клавишу Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID на фронтальной панели.

А вот о диагонали экрана все еще спорят. Одни источники заявляют, что сохранится привычная 7,9-дюймовая панель, вторые — что дисплей увеличится до 8,5−9 дюймов. Так, в японском блоге Mac Otakata утверждается: iPad mini 6 получит панель на 8,4 дюйма с уменьшенными рамками по бокам.

Из маловероятного, но в теории возможного — анонс простого, самого доступного по цене iPad (9-го поколения). Такой планшет якобы оснастят экраном на 10,5 дюйма (против 10,2 дюйма в восьмой версии), процессором A13 и 4 ГБ оперативной памяти.

Правда, с момента анонса и начала продаж нынешнего iPad (8-го поколения) прошло совсем немного времени — это устройство представили в сентябре 2020-го. Так что особо рассчитывать на обновления пока не стоит.

iMac на ARM-процессоре



Фото: MacRumors

О следующем поколении моноблоков iMac с обновленным дизайном в ярких цветах корпуса говорят достаточно давно — эти устройства якобы получат варианты с экранами на 23−24 дюйма, а также модификации с панелями больше 27 дюймов.

Внешне iMac (2021) могут походить на профессиональный дисплеи Pro Display XRD (2019-го года). Кроме того, такие компьютеры, вероятно, оборудуют усовершенствованными процессорами разработки самой компании на ARM-архитектуре с 32-ядрами CPU и 16/32-ядрами GPU.

Правда, в MacRumors говорят: анонса iMac (2021) вряд ли стоит ожидать на апрельской презентации. В редакции известного ресурса полагают, что устройства покажут нам летом или осенью. Но минимальный шанс того, что компьютеры анонсируют 20 апреля, все еще есть.

Дата выхода iOS 14.5 и AirTags



Фото: MacRumors

Мобильная операционная система iOS 14.5 (соответственно, и iPadOS 14.5) — самый крупный апдейт четырнадцатой версии ОС — находится в бета-тестировании с февраля. Финальную версию могут представить во время анонса и после него «раскатить» для всех пользователей. Впрочем, более вероятное развитие событий — обозначение даты, когда iOS 14.5 станет доступна юзерам.

О геометках AirTags в Сети рассуждают на протяжении последних нескольких лет. Конкуренты — например, Samsung — даже успели представить и начать продавать собственные аналоги. В MacRumors полагают, что на нынешнем апрельском анонсе AirTags от Apple наконец официально представят миру.

Небольшие устройства AirTags нужны для поиска потерявшихся вещей. Например, можно повесить миниатюрный гаджет на брелок с ключами или ошейник собаки и следить, где сейчас находится предмет на карте.

Какие гаджеты мы еще ждем, но вряд ли их покажут в апреле



«Живое» фото прототипа AirPods (3-го поколения)

Apple TV: по слухам, приставку оснастят более быстрым процессором, увеличенным объемом памяти, а также усовершенствованным пультом дистанционного поколения. Кроме того, компания якобы работает над геймерским вариантом ТВ-приставки «с графикой консольного уровня».

MacBook Pro: о возможности выхода следующих 14 и 16-дюймовых ноутбуков с дизайном с более прямыми гранями корпуса, портом MagSafe для зарядки, USB-A, а не только USB-C, отсутствующей панелью Touch Bar и процессорами Apple Silicon также говорят уже несколько месяцев. Но почти наверняка эти лэптопы «зажмут» до второй половины года.

AirPods 3: известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что наушники третьего поколения появятся в третьем квартале года. И тем не менее подробности про них полностью «утекли» в Сеть. Так, внешне AirPods 3 окажутся похожи на более дорогие AirPods Pro, кейс станет более продолговатым, но функции активного шумоподавления (ANC), как в Pro, ожидать не стоит.