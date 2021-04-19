12 футбольных топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги: что об этом известно

Источник материала: Tut.by

12 топ-клубов Европы ночью с 18 на 19 апреля официально объявили о создании Европейской Суперлиги — нового футбольного турнира. Матчи будут проводиться среди недели, руководить турниром будут клубы-основатели, пишет eurosport. УЕФА и национальные лиги уже пообещали жесткие санкции клубам и футболистам.



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Кто вошел в Суперлигу?

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели.

Еще три команды присоединятся к ней перед началом первого сезона. Инсайдеры утверждают, что этими командами будут «Бавария», «Лейпциг» и «Порту», и что об этом будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

«Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом.

Образование Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость существующей в европейском футболе экономической модели. Кроме того, клубы-основатели уже несколько лет ставили перед собой цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе.

Пандемия доказала, что стратегическая концепция и рациональный коммерческий подход необходимы для повышения ценности и поддержки интересов всей пирамиды европейского футбола. В последние месяцы главные футбольные лица активно обсуждали будущие форматы европейских соревнований.

Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих обсуждений, не устранят основные проблемы, включая необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.

Председателем Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. «Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта с фанбазой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей», — заявил Перес.

Заместителями председателя стали Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).



Фото: Reuters

Клубы получат внушительные суммы

На официальном сайте Суперлиги рассказывается о финансовой части нового турнира:

«Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейского футбола за счет долгосрочных обязательств по непокрытым солидарным платежам, которые будут расти в соответствии с доходами лиги. Эти солидарные выплаты будут существенно выше, чем те, которые генерируются нынешними европейскими соревнованиями, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода обязательств клубов.

Кроме того, турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 миллиарда евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID», — говорится в релизе.

По каким правилам будет проходить турнир?

Заявятся 20 клубов: помимо 15 клубов-основателей (12 уже известны), оставшиеся пять будут отбираться по итогам выступлений в прошлом сезоне. Матчи будут играться в середине недели, поэтому теоретически все клубы смогут продолжить выступление в национальных чемпионатах.

Старт запланирован на август. Клубы-участники разобьют на две группы по десять команд. В четвертьфинал напрямую выйдут по три команды, четвертые-пятые разыграют оставшиеся места в четвертьфиналах в формате двухматчевого плей-офф. Финалисты также определятся двухматчевым противостоянием, финал — одна игра, которая пройдет в мае на нейтральном поле.

Когда же начнется турнир?

«Клубы-основатели приложат все усилия для реализации проекта Суперлиги в кратчайшие сроки, но на данный момент никто не может гарантировать, что проект в конечном итоге будет успешно запущен, или спрогнозировать точные сроки реализации проекта. Соответственно, на данный момент, ни у кого не имеется нет всех необходимых элементов для детальной оценки влияния Суперлиги на финансово-экономические условия и результаты», — приводит Football Italia слова из официально релиза «Ювентуса».

Тем не менее инсайдеры утверждают, что первый сезон Суперлиги начнется уже в августе 2021 года.



Фото: Reuters

Жесткая реакция УЕФА

Еще вчера, до официального объявления о турнире, последовала жесткая реакция УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), национальных ассоциаций и лиг Англии, Испании и Италии.

«Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, премьер-лига, ла лига и серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

Все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел», — говорится в заявлении.

«Неодобрение» ФИФА

«ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола — основная задача ФИФА.

На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов. Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию „закрытой европейской лиги“ за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.

ФИФА, разумеется, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола», — сказано в заявлении Международной федерации футбола.

Топ-менеджеры клубов Суперлиги покидают европейские футбольные ассоциации

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), выступившей против создания Суперлиги.

Также функционер покинул исполнительный комитет УЕФА. Все 12 клубов — основателей нового турнира вышли из состава ECA.

Лигу чемпионов отменят или приостановят?

В соцсетях сразу же распространились слухи о переносе или отмене ближайших матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, но футбольные инсайдеры пока опровергают информацию.

Журналист Фабрицио Романо напомнил, что УЕФА не делал заявлений по поводу ближайших матчей, его коллега Роб Харрис подтвердил, что турниры не приостановлены.

Известно, что в скором времени состоится собрание УЕФА, на котором и будут приняты соответствующие решения.