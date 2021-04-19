Утро понедельника. Футбольный путч, видео о «вооруженных партизанах на базах» и вечный апрель

Источник материала: Onliner

Прошлая неделя закончилась новыми разоблачениями, вряд ли новая захочет от нее отставать. Как мы уже привыкли, будет слишком интересно. Сейчас вспоминаем, что происходило накануне, определяемся с погодой и впитываем всеми порами бесполезную цифру.

Что было в выходные

Лукашенко рассказал про готовившееся на него покушение с участием спецслужб США. Госдеп говорит, это не так . А ФСБ показала видео, в котором упоминаются «вооруженные партизаны на базах».

Опубликован график отключения горячей воды в Минске.

график отключения горячей воды в Минске. В белорусском каршеринге появилась первая «электричка» .





Что происходит в стране и мире

Ведущие футбольные клубы Европы намерены создать Суперлигу. Это настоящий футбольный путч. Фактически турнир может стать заменой Лиги чемпионов, чем недовольна УЕФА. Об участии в новом проекте уже заявили 12 команд, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона»... Общее число участников — 20. УЕФА, в свою очередь, пообещала дисквалифицировать каждого, кто поучаствуют в Суперлиге, и подать иск на 50—60 миллиардов евро на каждый из клубов.

Чехия объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению Праги, являются «офицерами СВР и ГРУ». Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В воскресенье 11 человек погибли и около сотни пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Египте. Предварительно, поезд сошел с рельсов из-за того, что машинист разогнался до 120 км/ч на ремонтируемом участке, где разрешена была скорость 30 км/ч.





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Погода 19 апреля

Солнце будет играть в пятнашки с облаками. Особых осадков не ждем (кроме юго-востока). Днем от 12 до 18 градусов.





Бесполезная цифра дня

Среднегодовая температура в Беларуси — 6,7 градуса. Таким образом, у нас в среднем всегда апрель. Или октябрь, кому больше нравится.



