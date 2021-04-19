В США два пассажира Tesla погибли в ДТП. Водительское кресло было пустым

Источник материала: Onliner

Телеканал KPRC 2 (Техас, США) сообщает, что недалеко от Хьюстона Tesla врезалась в дерево и загорелась. Погибли два человека. По предварительным данным, в момент аварии водительское кресло электрокара было пустым. Это подтверждают спасатели, прибывшие на место инцидента. По данным американских СМИ, на тушение пожара ушло четыре часа и 30 000 галлонов воды (113 тысяч литров).

Причина аварии расследуется. Прибывшие на место аварии спасатели пытались связаться с Tesla Motors, чтобы взять совет по тушению электрокара. Батарея постоянно воспламенялась и не давала пожарным справиться с огнем. Представители Tesla до сих пор не дали никаких комментариев прессе по этому поводу.

По предварительным данным, Tesla двигалась с высокой скоростью и не смогла повернуть на закруглении дороги. Она съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Один из мужчин, находящихся в салоне, был на переднем пассажирском кресле. Второй — на заднем диване. Известно, что это была Tesla 2019 года выпуска. Расследование покажет, был ли активирован автопилот у электрокара в момент аварии (пока подтверждения этому нет).