Миллиарды рублей! Как власти будут снимать «долговой навес» с экономики

Правительство поставило задачу ликвидировать «долговой навес», который существует у закредитованных госпредприятий. Многомиллиардные долги действительно лежат тяжелым бременем на экономике. Как власти планируют решать эту проблему?





Кредиты могут превратиться в ценные бумаги

Одна из ключевых проблем белорусской экономики — высокая долговая нагрузка, которая накопилась у многих промышленных предприятий.

В прошлом году, по данным Нацбанка, коэффициент закредитованности (отношение задолженности по кредитам банков к среднемесячной выручке от реализации продукции) вырос на 20%. Если в начале 2020 года коэффициент закредитованности предприятий составлял 282,3%, то в начале 2021-го — 342,4%.

При этом Нацбанк оценивает в огромную сумму — 14% ВВП (около 20 млрд рублей) — задолженность госпредприятий, которые имеют «ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга».

На высокую долговую нагрузку, которая сформировалась в экономике, обращал внимание премьер-министр Роман Головченко в феврале этого года.

«В целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий. Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно», — подчеркивал Головченко.

Ликвидировать долговой навес, который уже является весьма большим для предприятий, действительно нужно. Ведь большая долговая нагрузка может привести к тому, что предприятие не сможет платить по обязательствам, и это может подорвать финансовую устойчивость банков, выдавших кредит.

Кроме этого, проблемы с платежеспособностью госпредприятий могут привести к тому, что по их долгам придется отвечать государству, бюджет которого сейчас и так дефицитный. Кстати, этот год уже начался с реструктуризации задолженности Белорусского металлургического завода, что привело к увеличению внутреннего госдолга почти на 19%. И такие кейсы, допускают эксперты Нацбанка, могут быть и в будущем.

Как же ликвидировать долговой навес, который образовался в экономике?

По информации БелаПАН, правительство предложило провести оценку финансового положений госкомпаний и разделить их на несколько групп: первая — прибыльные, имеющие невысокий уровень долга; вторая — прибыльные с высоким уровнем обязательств; третья — убыточные и закредитованные.

Финансовое положение предприятий первой группы предлагается мониторить, а долгами предприятий из второй и третьей групп Совмин поручил начать активно заниматься, в том числе путем реструктуризации накопленных обязательств.

Пока не принято окончательное решение, каким именно образом будет проводиться реструктуризация долгов, но одно из предложений — предоставить закредитованным предприятиям возможность увеличивать уставные фонды и новые акции передавать банкам в счет погашения кредитной задолженности.

Кроме этого, к настоящему времени подготовлен проект указа о расширении полномочий созданного пять лет назад Агентства по управлению активами.

Ранее это агентство занималось выкупом у банков (причем по номинальной стоимости) долгов закредитованных сельхозорганизаций. Передача долгов агентству позволила оказывать скорую финансовую помощь сельхозорганизациям — предоставлять отсрочку и рассрочку на возврат долгов.

Сейчас Агентству по управлению активами могут быть предоставлены полномочия оказывать такую скорую помощь и промышленным предприятиям.

Согласно проекту указа, который уже подготовлен, агентство за счет средств от продажи своих облигаций банкам будет выкупать долги промышленных предприятий, обеспечивающих «функционирование стратегически значимых отраслей экономики».

После выкупа долгов агентство будет предоставлять промышленным предприятиям отсрочку и рассрочку на возврат долгов.

Эксперты: конвертация долгов в акции может навредить банкам

Для закредитованных госкомпаний конвертация долгов в ценные бумаги может быть весьма желательным сценарием развитием событий.

В том случае, если долги промышленных предприятий выкупит у банков Агентство по управлению активами, госкомпании могут получить очень льготные условия исполнения обязательств.

Например, в 2018-м сельхозорганизациям, долги которых передали Агентству по управлению активами, была предоставлена отсрочка погашения основного долга на срок до трех лет с последующей его рассрочкой на срок до пяти лет.

В случае если госкомпании смогут увеличивать уставные фонды и передавать новые акции банкам в счет погашения кредитной задолженности, обязательства у заемщиков по долгам вообще исчезнут.

А вот для банков конвертация кредитной задолженности в акции заемщиков — это далеко не всегда желаемый сценарий развития событий, хотя в СНГ такая практика встречается.

«Вхождение банков в акционерный капитал кредитополучателей — один из вариантов урегулирования проблемной задолженности, который нередко используется в СНГ. Для банков такой сценарий может быть экономически целесообразен в тех случаях, когда стоимость акций компании превышает ту сумму, на которую банк может рассчитывать в случае банкротства заемщика и конкурсной распродажи его имущества», — рассказала в комментарии для БелаПАН младший вице-президент — аналитик Moody’s Investor Service Светлана Павлова.

При этом, добавила она, урегулирование проблемной задолженности путем вхождения в акционерный капитал — это, как правило, один из наименее предпочтительных сценариев для банков.

«Зачастую он предполагает долгосрочные инвестиции в низколиквидные финансовые инструменты. Если речь идет о контрольном пакете акций, владение им требует от банка компетенций в управлении непрофильным активом», — подчеркивает Павлова.

По ее словам, если урегулирование задолженности путем конвертации долга в акции примет массовый характер в Беларуси, «это будет негативно для банковской системы и будет являться одним из симптомов экономического кризиса, в котором на плечи банков ложится часть нагрузки по поддержке экономики».

Схожей точки зрения придерживаются и другие эксперты.

Практика передачи акций проблемных предприятий банкам в счет погашения кредитной задолженности является одной из мер, к которым государство может прибегать в последнюю очередь для решения проблемы закредитованности государственных предприятий, отметила в комментарии для БелаПАН ведущий аналитик международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Екатерина Ермоленко.

«В настоящий момент мы не видим массового применения данной практики, но если она продолжится, это может, по нашему мнению, негативно сказаться на финансовой устойчивости коммерческих банков», — подчеркнула Ермоленко.

К данной практике, продолжила она, «мы относимся негативно, так как по сути идет речь о перекладывании задолженности государственных предприятий на банковский сектор и на республиканский бюджет».

«По нашему мнению, это свидетельствует о низкой эффективности самих государственных предприятий и может свидетельствовать о необходимости их модернизации. Чем выше будут объемы такого рода операций, тем выше будет вероятность того, что этим банкам будет необходимо обращаться за государственной поддержкой для продолжения своей нормальной деятельности», — подчеркнула Ермоленко.

При этом эксперт отметила, что некоторый незначительный объем вложений банков в акции компаний «не является чем-то экстраординарным в банковской деятельности», однако «существенное участие в капитале корпоративных клиентов не является задачей коммерческих банков как участников финансового рынка».

Нацбанк: нужно найти мужество для решения долговой проблемы

Схожую позицию занимает и Национальный банк Беларуси. При этом там считают, что коммерческие банки, внедрив у себя современные практики корпоративного управлению, могут помочь навести порядок и в управлении промышленными предприятиями.

Поэтому белорусский центральный банк допускает передачу акций некоторых предприятий банкам в счет погашения кредитной задолженности, но не поддерживает массовое применение такой практики.

«Мы положительно смотрим на то, что этот инструмент будет в арсенале наших банков. При этом он должен применяться избирательно и точечно, не нарушая финансовую стабильность на микро- и макроуровне», — подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, отвечая в минувший четверг во время пресс-конференции на вопросы БелаПАН.

Однако ключевое предложение Нацбанка, касающееся проблемных долгов, в другом — выставлять их на открытую продажу. В Беларуси уже около пяти лет готовится нормативная база о создании рынка проблемных долгов, но до сих пор разработанные проекты госрешений не приняты.

Запуску полноценного долгового рынка препятствует то, что государство до сих пор не определилось, по какой цене проблемные долги продавать. Практика других стран, когда госактивы, в том числе проблемные долги госпредприятий, продаются с дисконтом, в Беларуси не получила широкого распространения.

«Ключевая проблема отсутствия долгового рынка <…> в том, что нужно определять справедливую стоимость. Ранее было принято политическое решение передать Агентству по управлению активами долги сельхозпредприятий по номинальной стоимости, но если мы говорим о замене кредитов на какие-то ценные бумаги или другие инструменты, то нужно исходить из справедливой стоимости», — подчеркнул глава Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-конференции в минувший четверг.

Справедливая стоимость определяется исключительно рынком, добавил он.

«Любые попытки разработать методики формирования справедливой стоимости, а они предпринимались соответствующими экономическими ведомствами, ни к чему хорошему не привели», — констатировал Каллаур.

Без урегулирования вопроса на государственном уровне относительно определения справедливой стоимости долгов решить долговые проблемы предприятий вряд ли получится, отметил Каллаур.

«Если мы не найдем у себя мужества по всем долгам исходить из понимания, что сделки с ними должны осуществляться по справедливой стоимости, никакие проблемы не решим, никакие механизмы не заработают. Это мое личное видение, я могу ошибаться, дай Бог, чтобы было иначе», — резюмировал Каллаур.

В свою очередь, известные белорусские экономисты подчеркивают, что проблемные долги госкомпаний не только должны продаваться по справедливой стоимости, но и не должны накапливаться в будущем.

Нынешняя практика управления госкомпаниями вызывает много критики у экспертов.

«Эффективное корпоративное управление предполагает, что наблюдательный совет утверждает стратегию компании и вместе с менеджментом несет ответственность за реализацию этой стратегии. Но у нас в значительной мере стратегические показатели генерируют не наблюдательные советы госкомпаний, а концерны и министерства», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко.

Поэтому, полагает он, реструктуризация долгов в госсекторе должна быть увязана с реструктуризацией деятельности госкомпаний. Если этого не сделать, если эффективность бизнес-процессов в госсекторе не повысить, то проблемные долги будут появляться снова и снова.

«Реструктуризация долгов вместе с реструктуризацией системы управления и деятельности госкомпаний имеет смысл. Реструктуризация долгов без реструктуризации деятельности госпредприятий может означать, что на это идут, чтобы расчистить пространство для новых вливаний в госкомпании», — резюмировал Павел Данейко.