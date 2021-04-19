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Антициклон окажет влияние на погоду в стране
Источник материала: Навiны
По данным Белгидромета, сегодня территория страны окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России.
Как отмечают синоптики, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в некоторых районах пройдут дожди). Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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По данным Белгидромета, сегодня территория страны окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России.
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