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Антициклон окажет влияние на погоду в стране

19.04.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Белгидромета, сегодня территория страны окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России.

Антициклон окажет влияние на погоду в стране

Как отмечают синоптики, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в некоторых районах пройдут дожди). Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +15..+17°C;
  • Витебск +14..+16°C;
  • Гомель +12..+14°C;
  • Гродно +15..+17°C;
  • Могилев +14..+16°C;
  • Минск +14..+16°C.

 

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По данным Белгидромета, сегодня территория страны окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России.
 
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