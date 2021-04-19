Антициклон окажет влияние на погоду в стране

По данным Белгидромета, сегодня территория страны окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России.





Как отмечают синоптики, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (только в некоторых районах пройдут дожди). Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

Брест +15..+17°C;

Витебск +14..+16°C;

Гомель +12..+14°C;

Гродно +15..+17°C;

Могилев +14..+16°C;

Минск +14..+16°C.