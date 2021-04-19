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КГБ Беларуси: задержанные по делу о госперевороте дают признательные показания

19.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанные по делу о госперевороте дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТв воскресенье.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - цитирует interfax.by/Бычека .
 
 
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Задержанные по делу о госперевороте дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности...
 
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