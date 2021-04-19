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Директор "Белавиа" рассказал, когда в Минск прилетят новейшие самолеты

19.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парке белорусской авиакомпании сейчас 15 "американцев" и 14 "бразильцев", в ближайшее время он пополнится новыми воздушными судами.

Флот авиакомпании в конце апреля пополнится бразильским Embraer 195-E2, а в конце мая – американским Boeing 737-8 (МАХ), рассказал Sputnik гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец.

"Третий Embraer 195 второго поколения и пока не последний будет в конце месяца. Второй Boeing 737-8 ожидаем в конце мая. Потом будет небольшой перерыв, и поставки еще трех новейших "Боингов", – пояснил он.

Напомним, на прошлой неделе в Минск из Сиэтла прилетел новый Boeing 737-8. Он обладает улучшенными летными характеристиками. Борт, по словам Чергинца, "будет летать по всем маршрутам, куда можно будет летать". В первую очередь это зависит от стран, которые выдают разрешения на полеты.

"Сейчас в 169 государств можно летать. Но по каждому конкретному самолету, который поступает во флот авиакомпании, направляются документы в авиационные власти всех стран, куда мы хотим лететь. Ждем ответа неделю-две, могут или не могут эти самолеты вылетать", – объяснил гендиректор "Белавиа".

Игорь Чергинец добавил, что сейчас в компании оценивают, куда "такой большой самолет с таким количеством людей целесообразно будет запустить".

Также в ближайшее время "Белавиа" ждет инспекцию из компании-производителя Boeing. 
 
Теги: Минск
 
 
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В парке белорусской авиакомпании сейчас 15 "американцев" и 14 "бразильцев", в ближайшее время он пополнится новыми воздушными судами.
 
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