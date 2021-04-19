Алмазная батарейка - это навсегда?

Американцы смогли собрать из радиоактивного графита и сверхтонкой оболочки из наноалмазов фантастическую, практически неиссякаемую батарейку, пишет BBC Russian.





Источником энергии и служит графит, отработавший в ядерном реакторе в качестве замедлителя и обернутый во множество слоев монокристаллического алмаза, который одновременно выступает в роли полупроводника и отводит излишнее тепло.





Алмаз - самый твердый из известных человеку материалов, к тому же он обладает высокой энергопроводимостью, поэтому в новой батарее алмазные слои одновременно накапливают электрический заряд, отводят тепло и препятствуют выходу радиации.





Поскольку период полураспада изотопа углерод-14 составляет тысячи лет, а алмаз практически неразрушим, изобретатели считают, что нашли настоящую коммерческую золотоносную жилу (хотя скорее это алмазная россыпь).





пишет .ru.oxu.az Свою продукцию стартап намеревается производить в двух вариантах - для профессионального и домашнего применения,.ru.oxu.az

В первом случае это должна быть "вечная" батарейка со сроком эксплуатации 28 тысяч лет, которую можно было бы использовать в космических кораблях и зондах. С такой батарейкой они смогли бы совершать миссии продолжительностью в сотни лет, отправляя на Землю полученную информацию.





Вторая версия - потребительская - предназначена для электроавтомобилей, смартфонов и прочих бытовых устройств. NDB утверждает, что, поскольку радиоактивный графит будет заключен в многослойную алмазную оболочку, уровень излучения такой батарейки не будет превышать естественный фон, и она будет совершенно безопасна в эксплуатации.





Нужно оговориться, что дальше концепции дело пока не зашло, но NDB считает, что если бы не пандемия, коммерческий прототип уже был бы готов. Теперь же понадобится около двух лет, чтобы довести до ума пробную маломощную версию батарейки, а через пять лет за ней уже последует та самая "вечная".





Инженеры обещают, что смогут делать батарейки любого размера и мощности. Остается вопрос: кто захочет купить батарейку, пусть даже вечную, зная, что внутри нее таится радиоактивный элемент.



