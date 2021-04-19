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Межрайонный центр для оказания высокотехнологичной медпомощи построят в Лиде

19.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным interfax.by, на территории Лидской районной больницы будет построен восьмиэтажный терапевтический корпус более чем на 360 койко-мест, который расположится между старым терапевтическим и акушерским корпусом.

 Новостройка соединится с другими корпусами и крытыми галереями. На первом этаже разместится современный диагностический центр с отделениями ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгеновской и магнитно-резонансной томографии и т.д.
 
 
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По данным interfax.by, на территории Лидской районной больницы будет построен восьмиэтажный терапевтический корпус более чем на 360 койко-мест, который расположится...
 
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