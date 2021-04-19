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Межрайонный центр для оказания высокотехнологичной медпомощи построят в Лиде
Источник материала: Партизан
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Новостройка соединится с другими корпусами и крытыми галереями. На первом этаже разместится современный диагностический центр с отделениями ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгеновской и магнитно-резонансной томографии и т.д.
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По данным interfax.by, на территории Лидской районной больницы будет построен восьмиэтажный терапевтический корпус более чем на 360 койко-мест, который расположится...
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