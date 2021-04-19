Конституционная комиссия не поддержала ограничение избирательного права 20-70 годами

— Было высказано практически единодушное мнение членов Конституционной комиссии о неприемлемости такого рода изменений части 1 статьи 64 Конституции, которая на сегодняшний день определила в соответствии с международными стандартами, что активное избирательное право принадлежит гражданам с момента их совершеннолетия — с 18 лет. Никаких оснований для введения ограничений не имеется, — отметила она.





Также Карпович рассказала и о предложениях, поступающих в Комиссию. Например, те, которые касаются конкретизации статуса политических партий как участников избирательного процесса представляют определенный интерес для комиссии.





Помимо этого, будут изучены предложения по введению элементов пропорциональной избирательной системы.





Н. Карпович подчеркнула, что пока Конституционная комиссия не принимала окончательных решений по озвученным предложениям. В том числе «о целесообразности закрепления этих подходов в тексте Конституции». Она выразила удивление по поводу того, что некоторые СМИ необоснованно преподносят информацию о том, что такое предложение является предметом конкретного рассмотрения.





цитирует minsknews.by зампредседателя Конституционного суда. - Эта информация не соответствует действительности, —minsknews.by зампредседателя Конституционного суда.



