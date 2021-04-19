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Ожидаемо. Эксперт предсказал «покушение на Лукашенко» и сказал, что будет дальше

19.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За пять дней до обнародования заговора против семьи Лукашенко военный эксперт Егор Лебедок полагал, что тема покушения была бы сейчас идейно наиболее выгодна властям.

Ожидаемо. Эксперт предсказал «покушение на Лукашенко» и сказал, что будет дальше
 В качестве обоснования введения «красного террора», как большевикам в 1918-м...

Несколько дней назад, 13 апреля, в эфире «Еврорадио» выступал военный эксперт Егор Лебедок. Его спросили, есть ли опасность терактов, которые могут организовать сами власти для усиления своих позиций и поддержания популярности, пишет ej.by

К идее теракта Егор Лебедок отнесся скептически. По его мнению, в логическую схему властей лучше бы вписалось «покушения на Лукашенко».

«Пока идейно не хватает только покушения на Лукашенко либо кого-то из вышестоящих. Символично, я имею в виду, не хватает (никого не призываю так поступать). Для логики наращивания террористической угрозы», заявил эксперт.

Он напомнил про то, как в 1918 году идеологически использовалось «покушение на Ленина». Оно сразу стало причиной принятия постановления совнаркома о «красном терроре» и начале масштабной борьбы с остатками «белой гвардии». Конечно, такого "красного террора", как в 1918 году, ожидать не стоит, но вот его более современной интерпретации - вполне. 

Эксперт считал, что теракт был бы для властей идеологически гораздо менее выгоден: «А теракт… не думаю, что это как-то радикально изменит картину. Понятно, что это даст еще больше полномочий милиции и военным. Но у них сейчас и так полномочия «стреляй – не хочу, только сделай вид, что ты кого-то предупреждал». Поэтому не вижу [выгоды] ни для одной политической стороны, даже включая внешних акторов, что-то здесь взрывать».

В ответ на предположение о теме покушения ведущий пошутил: «Будем знать: если что-то случится, то либо логическая цепочка продолжается, либо Лебедок тут что-то сглазил».

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович под кураторством спецслужб США участвовали в подготовке покушения на него и его сыновей. Вечером на ОНТ вышел сюжет с подробностями расследования работы организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Позже ФСБ России заявило о своем участии в предотвращении покушения, правда вся информация им шла от белорусского КГБ.

Как видим, на счет «покушения»  и продолжения логической цепочки эксперт оказался прав. Но вот окажется ли прав на счет «красного террора» с целью уничтожения своих противников? Рассказывая о раскрытом заговоре Александр Лукашенко заявил:  «не дай бог они прикоснуться к моим детям, которые вообще не причастны к этому - это будет страшная резня». Воспринимать ли это как эмоциональный всплеск или как объявление того самого «красного террора», станет понятно уже в ближайшее время, когда власти озвучат свои новые инициативы по наведению так называемого порядке в стране.
 
 
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За пять дней до обнародования заговора против семьи Лукашенко военный эксперт Егор Лебедок полагал, что тема покушения была бы сейчас идейно наиболее выгодна...
 
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