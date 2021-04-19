В Сети появилась первая информация про флагман Samsung Galaxy S22

Источник материала: Tut.by

Samsung отказалась от использования ToF-датчика в блоке камер будущих флагманских смартфонов Galaxy S22. Об этом пишет авторитетное корейское издание ETNews .



Фанатский (не реальный) рендер Galaxy S22

ToF-модуль (его еще можно назвать времяпролетной камерой), как правило, используется в смартфонах для более точного определения расстояния до объектов в кадре, а также благодаря этой особенности помогает автоматике более качественно размывать задний фон на кадрах. Такой эффект создается благодаря тому, что ToF-сенсор отправляет луч света вдаль и подсчитывает время, которое этому отправленному лучу понадобится для возвращения обратно при отсвечивании от попавших в его поле объектов. Так даже можно создать примерную 3D-карту объекта.

ToF-сенсоры использовались в Galaxy S10 5G, Note10+ и Galaxy S20, но из более поздних Galaxy Note20 и S21 датчик убрали. По информации ETNews, в смартфоны Galaxy S22 сенсор также не вернется. Якобы лояльный пользовательский отклик на отсутствующий ToF-модуль в последних смартфонах компании дает руководству Samung сигнал, что от него вполне можно отказаться и таким образом сэкономить.

К тому же ToF-модули изначально предполагалось использовать для работы смартфонов с приложениями виртуальной и дополненной реальности. И пока таких приложений не станет больше, особой нужды в ToF-камерах нет.

Более подробной информации про линейку Galaxy S22 пока нет. Если у компании не изменятся планы, то ожидать смартфоны традиционно стоит в конце зимы или начале весны следующего года.