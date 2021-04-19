|
Фотофакт. Как белорусы два месяца проводят богослужения на парковке
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Прихожане «Новой жизни» избирали пастора на ближайшие 5 лет.
Начиная с 17 февраля, каждое воскресенье верующие церкви в любую погоду
18 апреля церковь члены собрания пастора на ближайшие 5 лет. Единодушно им переизбрали Вячеслава Гончаренко.
Во время проповеди Вячеслав Гончаренко говорил о том, что сейчас волнует белорусов. Он отметил, что многие задаются вопросом: когда в стране закончится беззаконие и развеется эта тьма.
— Мало времени осталось для покаяния тем, которые творят зло. Бог будет судить беззаконие и восстановит свою правду. Беларусь переживет величайшее в истории возрождение! — заверил пастор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прихожане «Новой жизни» избирали пастора на ближайшие 5 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)