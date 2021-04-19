Фотофакт. Как белорусы два месяца проводят богослужения на парковке

Источник материала: Салiдарнасць

Прихожане «Новой жизни» избирали пастора на ближайшие 5 лет.





Начиная с 17 февраля, каждое воскресенье верующие церкви в любую погоду собираются на парковке и проводят богослужения . С того момента, как «Новую Жизнь» принудительно выселили из здания, прошло два месяца.

18 апреля церковь члены собрания пастора на ближайшие 5 лет. Единодушно им переизбрали Вячеслава Гончаренко.

Во время проповеди Вячеслав Гончаренко говорил о том, что сейчас волнует белорусов. Он отметил, что многие задаются вопросом: когда в стране закончится беззаконие и развеется эта тьма.





— Мало времени осталось для покаяния тем, которые творят зло. Бог будет судить беззаконие и восстановит свою правду. Беларусь переживет величайшее в истории возрождение! — заверил пастор.



