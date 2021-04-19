Акунин: «Если бы начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель, давно живущий за пределами России, о репрессиях в отношении молодых журналистов.





– С оторопью наблюдаю за тем, как расправляются с ребятами, выпускающими студенческий журнал Doxa, – пишет Борис Акунин. – Дело в том, что как раз сегодня я писал главу о том, как на рубеже ХХ века самодержавие проиграло революционерам в борьбе за молодежь. Стал читать сегодняшние новости - будто не выходил из той эпохи.

Если бы российские начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно – ее можно только радикализировать.