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Акунин: «Если бы начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно»
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный писатель, давно живущий за пределами России, о репрессиях в отношении молодых журналистов.
– С оторопью наблюдаю за тем, как расправляются с ребятами, выпускающими студенческий журнал Doxa, –
Если бы российские начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно – ее можно только радикализировать.
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Акунин: «Если бы начальники знали историю, им было бы понятно, что напугать студенческую молодежь репрессиями совершенно невозможно»
Известный писатель, давно живущий за пределами России, о репрессиях в отношении журналистов.
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