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5 мгновений воскресных выходов в свет

19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дворовые и локальные активности продолжаются по всей Беларуси. Собрали подборку тех, что прошли 18 апреля в Минске, Жодино, Березе и других городах.

5 мгновений воскресных выходов в свет
5 мгновений воскресных выходов в свет

5 мгновений воскресных выходов в свет

5 мгновений воскресных выходов в свет

Фото и видео – Белсат

 
Теги: Минск
 
 
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Дворовые и локальные активности продолжаются по всей Беларуси. Собрали подборку тех, что прошли 18 апреля в Минске, Жодино, Березе и других городах.
 
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