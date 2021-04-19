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Почти 2,5 тысячи грузовиков стоят на границе с ЕС после выходных

19.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. На границе Беларуси с Евросоюзом находится более 2400 фур, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.

Очереди в несколько километров для большегрузов наблюдаются на белорусско-литовской границе: только в "Каменном Логе" скопилось 580 машин. В "Беняконях" на данный момент находятся 365 грузовиков, в "Котловке" - 290, а в "Привалке" - 285.  

Неутешительная ситуация на польской границе - там в трех пунктах пропуска скопилось почти 700 фур. Так, в "Козловичах" выезда ждут 500 дальнобойщиков, в "Брузгах" - 120, в "Берестовице" - 45.

Есть очереди, но не такие большие, на белорусско-латвийском погранпереходе "Григоровщина". Там таможенного оформления ожидают 145 фур.

Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы наблюдаются достаточно давно. Вначале к очередям привел сбой программного оборудования у литовской стороны. К нему добавился ремонт популярного пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").

Кстати, начиная с субботы, 17 апреля, пункт пропуска "Видзы" ("Твярячус") на границе с Литвой начал совершать таможенные операции. В июле прошлого года этот ПП стал международным, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, еще весной прошлого года были введены ограничения на перемещения через него. Теперь здесь можно пересекать границу всем, независимо от гражданства, на порожних грузовиках, автомобилях и микроавтобусах.

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Теги: Минск
 
 
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Только на самом популярном у дальнобойщиков пограничном пункте пропуска "Каменный Лог" находится почти 600 фур.
 
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