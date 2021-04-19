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Почти 2,5 тысячи грузовиков стоят на границе с ЕС после выходных
19.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. На границе Беларуси с Евросоюзом находится более 2400 фур, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.
Очереди в несколько километров для большегрузов наблюдаются на белорусско-литовской границе: только в "Каменном Логе" скопилось 580 машин. В "Беняконях" на данный момент находятся 365 грузовиков, в "Котловке" - 290, а в "Привалке" - 285.
Неутешительная ситуация на польской границе - там в трех пунктах пропуска скопилось почти 700 фур. Так, в "Козловичах" выезда ждут 500 дальнобойщиков, в "Брузгах" - 120, в "Берестовице" - 45.
Есть очереди, но не такие большие, на белорусско-латвийском погранпереходе "Григоровщина". Там таможенного оформления ожидают 145 фур.
Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы наблюдаются достаточно давно. Вначале к очередям привел сбой программного оборудования у литовской стороны. К нему добавился
Кстати, начиная с субботы, 17 апреля, пункт пропуска "Видзы" ("Твярячус") на границе с Литвой
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Только на самом популярном у дальнобойщиков пограничном пункте пропуска "Каменный Лог" находится почти 600 фур.
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