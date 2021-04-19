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Женская мудрость: Кейт Миддлтон вновь сблизила принцев Гарри и Уильяма

19.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла особенную роль на похоронах принца Филиппа: в минувшие выходные герцогиня примирила своего мужа и его брата Гарри.

В субботу, 17 апреля вся Британия простилась с супругом Ее Величества. За несколько дней до церемонии весь мир обсуждал невероятное напряжение между внуками королевы: принцев даже "разделили" на похоронах дедушки.

По мнению экспертов, Кейт Миддлтон сыграла роль миротворца на похоронах принца Филиппа: мудрый жест герцогини вновь сблизил враждующих Гарри и Уильяма.

Изначально все были уверены, что браться даже не подойдут к друг другу: Гарри выглядел грустным и с тоской смотрел на старшего, в то время как Уильям сохранял холодный вид. Но после похорон лед будто тронулся - и все благодаря Миддлтон.

"Когда семья вышла со службы, то все отметили, что Гарри и Кейт приостановились. Она сама подошла к нему и завела разговор, и после к ней присоединился Уильям. Все затаили дыхание, когда принцы начали подниматься на Виндзорский холм вместе", - рассказал эксперт Эшли Пирсон, добавив, что этот момент вряд ли отменил всю обиду и неприязнь, но точно поставил паузу в конфликте в этот трагический день.

Миддлтон постаралась проявить всю свойственную ей деликатность и даже отошла от братьев, чтобы они могли пообщаться тет-а-тет. О чем говорили принцы - можно только гадать, но долгожданная прогулка Уильяма и Гарри заставила поклонников поверить в то, что все может наладиться и в королевстве воцарится мир.

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Миротворческий поступок соперницы Меган Маркл взволновал всех поклонников и экспертов, наблюдавших за церемонией прощания с принцем Филиппом.
 
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